Willian Oliveira prega atenção no Sport para decisão contra o Botafogo-SP

De olho no G-6 da Série B, o volante destacou assimilação às ideias do técnico Mariano Soso antes de sequência decisiva longe do Recife

por Davi Saboya
Willian Oliveira prega atenção no Sport para decisão contra o Botafogo-SP
Willian Oliveira, volante, em treino do Sport

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Embalado pela vitória por 2 a 1 sobre o Criciúma na Ilha do Retiro, o Sport virou a chave e tem foco total no compromisso decisivo deste sábado (31), às 16h (de Brasília), contra o Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Chegando à antepenúltima rodada da Série B na cola do G-6, em 7º lugar, com 54 pontos, apenas um atrás do CRB, que abre a zona de classificação, o Leão sabe que não pode errar no interior paulista.

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Diante de um rival que também engrenou no campeonato, a palavra de ordem no centro de treinamento rubro-negro é concentração máxima. Titular do meio-campo, o volante Willian Oliveira ressaltou o empenho do grupo em assimilar as orientações do técnico Mariano Soso para buscar os três pontos longe de Recife.

“Estamos bastante focados para fazer uma boa semana de preparação e entrar fortes para este jogo de sábado, contra um adversário que também vem em um bom momento, acumulando resultados positivos. Será um desafio difícil, mas o grupo está bem concentrado em assimilar o que o professor Mariano Soso está nos passando, para fazer 90 minutos de alto nível e continuar buscando o nosso objetivo”, destacou o volante.

A programação leonina para o confronto prevê treinos no centro de treinamento nas manhãs desta quarta e quinta-feira. Na própria quinta, a delegação parte para São Paulo, onde realiza o último treino pré-jogo na sexta-feira antes de entrar em regime de concentração.

Próximos jogos do Sport

Depois do Botafogo-SP, o Sport fecha a temporada com os jogos diante do Operário-PR (fora) e Goiás (casa). Além do Leão e também do CRB, Atlético-GO, Operário-PR e Goiás estão na briga por uma vaga no G-6.

Vale lembrar que nesta temporada apenas os dois primeiros colocados conquistam o acesso direto. Os demais disputam as duas vagas restantes em playoffs entre 3º x 6º e 4º x 5º.

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Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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