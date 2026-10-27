Sport promove experiência na Ilha do Retiro para estudantes da rede pública de Igarassu
Estudantes do Centro de Educação Integral Cecília Maria Ribeiro acompanharam a vitória rubro-negra sobre o Criciúma e viveram a experiência no estádio
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O Sport realizou, na última sexta-feira (23), a quinta edição do programa Torcedor Nota 10, iniciativa que aproxima estudantes da rede pública do ambiente esportivo. Desta vez, alunos do Centro de Educação Integral Cecília Maria Ribeiro, de Igarassu, acompanharam a partida contra o Criciúma, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Os estudantes assistiram à vitória rubro-negra por 2 a 1, com dois gols de Chrystian Barletta. O resultado manteve o Sport na disputa por uma vaga no playoff de acesso à Série A.
Como foi a visita dos estudantes à Ilha do Retiro
Na chegada ao estádio, os alunos foram recebidos pelos mascotes do clube, Léo e Nina.
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Em seguida, ocuparam o setor de Cadeiras de Ampliação, reservado para a ação. Os estudantes também receberam brindes das marcas Capricche e Água Nazaré.
O programa tem como proposta unir educação, inclusão e incentivo ao esporte, oferecendo aos jovens da rede pública a oportunidade de acompanhar de perto uma partida de futebol e vivenciar o ambiente de um estádio.
Sport destaca impacto social do Torcedor Nota 10
Diretor executivo de Comunicação e coordenador do programa, Diego Pérez ressaltou o papel da iniciativa na aproximação entre o clube e os estudantes.
Para ele, a ação cria oportunidades e contribui para que os jovens construam uma relação com o esporte.
“O Programa Torcedor Nota 10 oportuniza, inclui e realiza sonhos. É uma ponte importante para transformar sonhos em realidade, levando muitos sorrisos a tantos alunos e também ajudando a formar novos torcedores para o Sport. Presenciar essa emoção deles nos motiva muito e também emociona bastante”, afirmou.
Deyvisson Alípio, gestor do Centro de Educação Integral Cecília Maria Ribeiro, também destacou a importância da experiência para os alunos e a aproximação entre o ambiente escolar e o esporte.
“Proporcionar esse momento para os nossos estudantes é de um valor incalculável. A integração entre a escola e o ambiente esportivo estimula a cidadania, amplia horizontes e cria memórias inesquecíveis para a vida de cada um deles”, declarou.
Estudantes relatam emoção de acompanhar o Sport no estádio
Para alguns participantes, a visita representou a primeira oportunidade de conhecer a Ilha do Retiro. Aos 14 anos, Heitor Dias contou que acompanhar uma partida no estádio era um sonho e descreveu a experiência como marcante.
“Nunca tinha vindo à Ilha do Retiro e a sensação é indescritível. Ver o campo de perto, a torcida e toda a atmosfera do estádio é algo emocionante demais. É um dia que vou guardar para sempre”, relatou o estudante.
Também aos 14 anos, a aluna Jacielly Régis destacou a oportunidade de assistir ao jogo por meio da escola e a importância de iniciativas voltadas aos estudantes da rede pública.
“É um programa incrível e de muita importância para todos nós. Muitas vezes a gente não tem a oportunidade de vir a um jogo, e ter essa porta aberta através da nossa escola faz toda a diferença. Foi uma experiência maravilhosa sentir de perto o carinho e a grandeza do Sport”, afirmou.
A quinta edição do Torcedor Nota 10 reuniu esporte e educação em uma experiência que permitiu aos estudantes de Igarassu acompanhar uma partida do Sport e conhecer de perto a rotina de um jogo na Ilha do Retiro.