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Corrida pelo acesso: Sport e rivais têm confrontos decisivos nas últimas rodadas da Série B

Sport, CRB, Atlético-GO e Goiás disputam espaço no G6 da Série B; veja os adversários restantes e quem tem o caminho mais complicado.

Por Lucas Valle Publicado em 26/10/2026 às 12:08
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026 - Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife

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A disputa pelas últimas vagas no G6 da Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 promete movimentar as rodadas finais da competição. Com a proximidade do encerramento da primeira fase, Sport, CRB, Atlético-GO e Goiás chegam à reta decisiva com diferentes cenários na classificação e sequências que podem influenciar diretamente a corrida pelo acesso.

Entre os quatro clubes, o CRB aparece em situação mais favorável, ocupando a sexta colocação, com 55 pontos. Logo atrás estão o Sport, em sétimo, com 54 pontos, e o Atlético-GO, em oitavo, também com 54. O Goiás, por sua vez, ocupa a décima posição, com 49 pontos, e precisa de uma combinação de resultados para se aproximar da zona de classificação.

Além da diferença de pontuação, os adversários restantes também podem fazer a diferença. Enquanto algumas equipes terão pela frente clubes da parte inferior da tabela, outras precisarão enfrentar concorrentes diretos ou times que estão entre os primeiros colocados.

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Sport tem sequência favorável na reta final da Série B?

O Sport chega às últimas três rodadas com dois compromissos fora de casa e apenas um diante de sua torcida. O Leão enfrentará Botafogo-SP e Operário-PR como visitante, antes de encerrar sua participação contra o Goiás, em casa.

Considerando a classificação atual, o clube pernambucano terá pela frente adversários que ocupam a 12ª, 9ª e 10ª posições, respectivamente. Nenhum deles aparece atualmente no G6, o que coloca o Sport diante de uma sequência relativamente favorável em comparação com alguns de seus concorrentes.

Entretanto, o fator visitante pode representar uma dificuldade. Dos três compromissos restantes, dois serão disputados longe de seus domínios, incluindo o confronto contra o Operário-PR, que soma 51 pontos e também possui possibilidades matemáticas de classificação.

Próximos jogos do Sport

  • 36ª rodada: Botafogo-SP x Sport — fora de casa;
  • 37ª rodada: Operário-PR x Sport — fora de casa;
  • 38ª rodada: Sport x Goiás — em casa.

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CRB terá dois jogos fora de casa e confronto direto com Goiás

Atual sexto colocado, com 55 pontos, o CRB depende de seus próprios resultados para permanecer na zona de classificação aos playoffs. Entretanto, a equipe alagoana terá uma sequência que exige atenção, principalmente pelos compromissos como visitante.

O primeiro desafio será diante do Goiás, décimo colocado, com 49 pontos. Na sequência, o CRB enfrentará o Náutico, que ocupa a 15ª posição, com 43 pontos, também fora de casa. O último compromisso será contra o Ceará, 16º colocado, com 43 pontos, diante de sua torcida.

Apesar de enfrentar dois adversários da parte inferior da classificação, o CRB terá o desafio de disputar seis dos nove pontos restantes longe de casa. O confronto contra o Goiás também pode ser determinante para as pretensões das duas equipes.

Próximos jogos do CRB

  • 36ª rodada: Goiás x CRB — fora de casa;
  • 37ª rodada: Náutico x CRB — fora de casa;
  • 38ª rodada: CRB x Ceará — em casa.

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Atlético-GO tem um dos caminhos mais complicados na disputa pelo G6

O Atlético-GO aparece na oitava colocação, com 54 pontos, empatado com o Sport, mas atrás do clube pernambucano nos critérios de desempate. A equipe goiana terá pela frente o Fortaleza, quarto colocado, com 61 pontos, em um dos confrontos mais exigentes entre os concorrentes analisados.

Depois, o Atlético-GO enfrentará o Athletic Club, 14º colocado, com 44 pontos, fora de casa. Na última rodada, receberá o Cuiabá, que ocupa a 13ª posição, com 47 pontos.

O duelo contra o Fortaleza aumenta o grau de dificuldade da sequência atleticana, já que o adversário está entre os primeiros colocados da competição. Por outro lado, o Atlético-GO terá dois compromissos diante de equipes que aparecem na metade inferior da tabela.

Próximos jogos do Atlético-GO

  • 36ª rodada: Atlético-GO x Fortaleza — em casa;
  • 37ª rodada: Athletic Club x Atlético-GO — fora de casa;
  • 38ª rodada: Atlético-GO x Cuiabá — em casa.

Goiás tem a sequência mais longa e precisa de recuperação

Entre os quatro concorrentes, o Goiás é o único que ainda possui quatro partidas pela frente. Com 49 pontos e na décima colocação, a equipe esmeraldina terá a oportunidade de disputar 12 pontos, mas também precisará superar confrontos importantes.

O primeiro compromisso será diante do Ceará, fora de casa. Depois, o Goiás receberá o CRB e a Ponte Preta, antes de encerrar sua participação contra o Sport, como visitante.

A sequência apresenta dois confrontos diretos contra equipes que estão à frente na classificação: CRB e Sport. Dessa forma, o Goiás poderá reduzir a distância para seus concorrentes caso consiga resultados positivos nesses encontros.

Apesar de enfrentar Ceará e Ponte Preta, que ocupam a 16ª e a 20ª posições, respectivamente, o clube goiano precisa recuperar uma diferença de seis pontos em relação ao CRB, atual sexto colocado.

Próximos jogos do Goiás

  • 35ª rodada: Ceará x Goiás — fora de casa;
  • 36ª rodada: Goiás x CRB — em casa;
  • 37ª rodada: Goiás x Ponte Preta — em casa;
  • 38ª rodada: Sport x Goiás — fora de casa.

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Quem tem a sequência mais fácil na Série B?

Considerando exclusivamente a posição dos adversários na classificação, o Sport aparece com uma das sequências mais acessíveis entre os concorrentes. O clube pernambucano enfrentará três equipes que estão fora do G6, sem precisar encarar nenhum dos oito primeiros colocados.

O CRB também terá adversários da metade inferior da tabela, mas enfrentará o Goiás, que ainda possui chances de classificação. Já o Atlético-GO terá um desafio de maior dificuldade contra o Fortaleza, atual quarto colocado.

O Goiás apresenta uma situação particular. Embora tenha confrontos contra Ceará e Ponte Preta, que estão próximos ou dentro da zona de rebaixamento, também precisará enfrentar CRB e Sport, dois adversários diretamente envolvidos na disputa pelas últimas vagas.

Por outro lado, a análise não considera o desempenho recente das equipes, o retrospecto como mandante ou visitante e eventuais desfalques. Esses fatores podem alterar o grau de dificuldade de cada partida.

Chances de classificação para o G6 da Série B

As probabilidades de classificação para os playoffs reforçam a vantagem atual do CRB em relação aos demais concorrentes. Segundo os números apresentados pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a equipe alagoana possui 52,6% de chances de terminar entre os seis primeiros colocados.

O Sport aparece em seguida, com 25,8%, enquanto o Atlético-GO possui 15,3%. O Goiás, mesmo com um jogo a mais para disputar, apresenta apenas 4,7% de probabilidade de classificação.

  • CRB: 52,6%;
  • Sport: 25,8%;
  • Atlético-GO: 15,3%;
  • Goiás: 4,7%.

Os números mostram que o CRB possui a situação mais confortável neste momento, enquanto Sport e Atlético-GO aparecem como principais perseguidores. O Goiás, por sua vez, precisa de uma recuperação nas rodadas restantes para continuar sonhando com uma vaga nos playoffs.

Com confrontos diretos e diferentes níveis de dificuldade pela frente, a disputa pelo G6 permanece aberta, e os resultados das próximas rodadas serão decisivos para definir quais equipes continuarão na corrida pelo acesso à Série A de 2027.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.