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Sport chega na antepenúltima rodada na cola do G-6 da Série B

Com o moral alto após vitória dramática na Ilha do Retiro, Rubro-Negro foca em três "finais" para buscar a ultrapassagem na tabela

Por Davi Saboya Publicado em 25/10/2026 às 12:34
Mariano Soso em conversa com os jogadores do Sport
Mariano Soso em conversa com os jogadores do Sport - Deividson Isídio e Heber Gomes/Sport

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O Sport entra na antepenúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro firme na disputa por uma vaga na fase decisiva da competição. Atual 7º colocado na tabela com 54 pontos, o Leão aparece colado na zona de classificação para os playoffs, com apenas um ponto a menos que o CRB, equipe que superou o Londrina na rodada e assumiu a 6ª posição.

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Sem depender exclusivamente de seus próprios resultados, o Rubro-Negro precisa pontuar na reta final e torcer por tropeços dos concorrentes diretos para entrar no grupo dos seis primeiros.

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A briga promete fortes emoções até o apito final. Vale lembrar que, no regulamento desta temporada, apenas os dois melhores colocados garantem o acesso direto. As duas vagas restantes serão disputadas em formato de playoffs entre os integrantes do G-6, nos confrontos diretos entre o 3º x 6º e o 4º x 5º colocados.

Para continuar vivo e buscar a ultrapassagem na tabela, o Sport terá três partidas cruciais pela frente. O próximo desafio está marcado para este sábado, dia 31 de outubro, contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Depois, o Leão encara o Operário-PR fora de casa e encerra sua participação na primeira fase recebendo o Goiás na Ilha do Retiro.

O combustível para essa reta final vem da vitória cheia de emoção por 2 a 1 sobre o Criciúma na rodada anterior, comandada pelo atacante Barletta, autor dos dois gols rubro-negros, o último de pênalti nos acréscimos do segundo tempo. O jogador fez questão de exaltar o espírito de luta do grupo e a atmosfera de apoio na Ilha após a partida de sexta-feira (23).

“Sabíamos que seria um jogo muito difícil. Tivemos algumas dificuldades, principalmente nos primeiros minutos, depois ajustamos e conseguimos abrir o placar. Não poderíamos ter tomado o gol no final, mas glória a Deus conseguimos acreditar até o final e buscar a vitória. O Sport é isso. A Ilha do Retiro é isso. De alcançar na raça, na vontade”, destacou Barletta.

Veja os melhores momentos de Sport 2x1 Criciúma

Com o cenário aberto e decisivo pela frente, o atacante também fez questão de agradecer a presença dos torcedores e projetou foco total para os compromissos restantes na Série B.

“Temos decisões em nosso caminho e este apoio incondicional é muito valioso. Agradecer ao nosso torcedor que veio, apoiou e não deixou de cantar e empurrar em nenhum momento da partida. Feliz pelos gols e ciente de que vamos ter mais três finais pela frente”, completou o atacante.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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