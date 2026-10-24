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Mariano Soso exalta força do Sport em vitória sobre o Criciúma: "Faz parte da identidade lutar, resistir e vencer"

Clube rubro-negro chegou a 54 pontos e colou no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro após o triunfo sobre o time catarinense na Ilha do Retiro

Por Davi Saboya Publicado em 24/10/2026 às 18:31
Treinador Mariano Soso, do Sport
Treinador Mariano Soso, do Sport - Paulo Paiva/ Sport Club do Recife

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Em um confronto dramático e decidido nos minutos finais, o Sport superou o Criciúma por 2 a 1 na noite da última sexta-feira (23), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Mariano Soso fez questão de exaltar o poder de reação e a entrega dos seus comandados, destacando a importância do resultado na caminhada do Rubro-negro rumo aos seus objetivos no torneio.

A vitória levou a torcida ao delírio na reta final do jogo, coroando a postura de um elenco que buscou o triunfo até o último segundo. Na entrevista coletiva, o comandante al rubro-negro fez uma avaliação positiva da postura da equipe em campo diante de um adversário difícil de ser batido.

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"Valorizo muito a vitória, porque representa a continuidade pelo nosso objetivo na competição, e gostaria de parabenizar os jogadores, pois eles demonstraram absoluto esforço e determinação dentro de campo. Faz parte da identidade do Sport lutar, resistir e vencer, como fizemos diante de um bem organizado Criciúma", afirmou Soso.

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Com o campeonato se aproximando da sua reta decisiva, o treinador reforçou que o foco da comissão técnica e do elenco precisa ser mantido em alto nível a cada rodada. Para Mariano Soso, o resultado positivo dentro de casa serve como combustível para o sprint final na tabela.

"É uma vitória muito significativa. Afinal, estamos na reta final e decisiva do campeonato e toda partida é determinante para o time. Nossa proposta é seguir trabalhando jogo a jogo, com máxima dedicação pela conquista de cada ponto”, completou o treinador.

Tabela do Sport

Com o triunfo diante da torcida leonina, o Sport soma pontos fundamentais e ganha ainda mais moral para os compromissos restantes na Série B. Os últimos três jogos do Leão são contra Botafogo-SP, Operário-PR (fora) e Goiás (casa).

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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