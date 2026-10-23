Sport anuncia novo patrocinador master; confira os detalhes
Empresa pernambucana amplia parceria com o clube após a suspensão das propriedades comerciais da antiga patrocinadora por restrições legais às apostas
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O Sport anunciou a Moura Dubeux como nova patrocinadora master do clube. A empresa pernambucana, que já ocupava o espaço das mangas do uniforme rubro-negro, passa a estampar a região central da camisa após a suspensão das propriedades comerciais da Betnacional, antiga patrocinadora master, em razão das restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.394/2026, conhecida como MP das Bets.
A medida do Governo Federal restringiu a oferta, a exploração, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos online no Brasil.
Com isso, clubes de futebol tiveram de retirar marcas de casas de apostas de uniformes, placas publicitárias, redes sociais e outros materiais de divulgação.
A mudança amplia uma parceria entre Sport e Moura Dubeux construída ao longo de mais de duas décadas. De acordo com o clube, a empresa esteve presente em mais de 300 jogos do Leão.
Parceria entre Sport e Moura Dubeux
A relação entre as duas instituições atravessou diferentes momentos da história rubro-negra.
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A marca esteve no uniforme durante o centenário do Sport, em 2005, e permaneceu na temporada seguinte, quando o clube conquistou o Campeonato Pernambucano e garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.
Em 2021, a empresa voltou a ampliar sua presença em um período de dificuldades institucionais e financeiras agravadas pela pandemia. Agora, assume o principal espaço publicitário da camisa na reta final da temporada.
O presidente do conselho de administração do grupo MDNE, Gustavo Dubeux, destacou a trajetória construída com o clube. Ele também já presidiu o Sport nos anos de 2011 e 2012.
“É uma satisfação ampliar essa parceria e seguir contribuindo com uma instituição tão importante para Pernambuco, com a certeza de que ainda temos muitos capítulos para construir juntos”, afirmou Gustavo Dubeux.
O que aconteceu com a Betnacional?
A Betnacional vinha ocupando o espaço de patrocinadora master do Sport, mas a execução das propriedades de patrocínio foi suspensa em razão da Medida Provisória nº 1.394/2026.
O clube informou que mantém uma relação próxima e amigável com a empresa de apostas e que uma eventual retomada da exposição da marca dependerá de mudanças no cenário legal que permitam a volta do patrocínio.
Quem é a Moura Dubeux?
Fundada no Recife, a Moura Dubeux atua há mais de 40 anos nos setores de incorporação imobiliária e construção civil no Nordeste.
A companhia integra o grupo MDNE, voltado a soluções imobiliárias para diferentes segmentos.
A empresa já patrocinava o Sport nas mangas do uniforme. Com a ampliação do acordo, passa a ocupar a posição de patrocinadora master, reforçando uma parceria que atravessa mais de duas décadas.