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Sport anuncia novo patrocinador master; confira os detalhes

Empresa pernambucana amplia parceria com o clube após a suspensão das propriedades comerciais da antiga patrocinadora por restrições legais às apostas

Por Thiago Seabra Publicado em 23/10/2026 às 13:03 | Atualizado em 23/10/2026 às 14:02
Imagem dos jogadores do Sport atuando pela Série B 2026
Imagem dos jogadores do Sport atuando pela Série B 2026 - Paulo Paiva/ Sport Club do Recife

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O Sport anunciou a Moura Dubeux como nova patrocinadora master do clube. A empresa pernambucana, que já ocupava o espaço das mangas do uniforme rubro-negro, passa a estampar a região central da camisa após a suspensão das propriedades comerciais da Betnacional, antiga patrocinadora master, em razão das restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.394/2026, conhecida como MP das Bets.

A medida do Governo Federal restringiu a oferta, a exploração, a intermediação e a publicidade de apostas de quota fixa e jogos online no Brasil.

Com isso, clubes de futebol tiveram de retirar marcas de casas de apostas de uniformes, placas publicitárias, redes sociais e outros materiais de divulgação.

A mudança amplia uma parceria entre Sport e Moura Dubeux construída ao longo de mais de duas décadas. De acordo com o clube, a empresa esteve presente em mais de 300 jogos do Leão.

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Parceria entre Sport e Moura Dubeux

A relação entre as duas instituições atravessou diferentes momentos da história rubro-negra.

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A marca esteve no uniforme durante o centenário do Sport, em 2005, e permaneceu na temporada seguinte, quando o clube conquistou o Campeonato Pernambucano e garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Em 2021, a empresa voltou a ampliar sua presença em um período de dificuldades institucionais e financeiras agravadas pela pandemia. Agora, assume o principal espaço publicitário da camisa na reta final da temporada.

O presidente do conselho de administração do grupo MDNE, Gustavo Dubeux, destacou a trajetória construída com o clube. Ele também já presidiu o Sport nos anos de 2011 e 2012.

É uma satisfação ampliar essa parceria e seguir contribuindo com uma instituição tão importante para Pernambuco, com a certeza de que ainda temos muitos capítulos para construir juntos”, afirmou Gustavo Dubeux.

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O que aconteceu com a Betnacional?

A Betnacional vinha ocupando o espaço de patrocinadora master do Sport, mas a execução das propriedades de patrocínio foi suspensa em razão da Medida Provisória nº 1.394/2026.

O clube informou que mantém uma relação próxima e amigável com a empresa de apostas e que uma eventual retomada da exposição da marca dependerá de mudanças no cenário legal que permitam a volta do patrocínio.

Quem é a Moura Dubeux?

Fundada no Recife, a Moura Dubeux atua há mais de 40 anos nos setores de incorporação imobiliária e construção civil no Nordeste.

A companhia integra o grupo MDNE, voltado a soluções imobiliárias para diferentes segmentos.

A empresa já patrocinava o Sport nas mangas do uniforme. Com a ampliação do acordo, passa a ocupar a posição de patrocinadora master, reforçando uma parceria que atravessa mais de duas décadas.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.