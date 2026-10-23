fechar
Sport | Notícia

Resultado do jogo do Sport x Criciúma hoje (23/10): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, na Ilha do Retiro

Por Davi Saboya Publicado em 23/10/2026 às 21:59
Treinador Mariano Soso, do Sport
Treinador Mariano Soso, do Sport - Paulo Paiva/ Sport Club do Recife

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Sport x Criciúma se enfrentam nesta sexta-feira (23). O duelo, que acontece no estádio da Ilha do Retiro, é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Leia Também

No último jogo, o Leão perdeu por 2x0 em casa para o Fortaleza e quase se complicou na reta final da competição. Porém, os resultados dos adversários deixaram o clube vivo na disputa.

Veja o resultado do jogo do Sport x Criciúma hoje (23/10)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Matéria em atualização

Leia também

Copa Maria Bonita 2026: veja datas, equipes participantes e informações sobre ingressos
Copa Maria Bonita

Copa Maria Bonita 2026: veja datas, equipes participantes e informações sobre ingressos
Hausport apresenta coleção Verão 2027 com campanha produzida em Paris
ROUPAS ESPORTIVAS

Hausport apresenta coleção Verão 2027 com campanha produzida em Paris

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya