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Sport x Criciúma terá transmissão ao vivo no TikTok; veja horário e como assistir
Plataforma de vídeos passa a integrar a estratégia de distribuição da emissora, com programação antes e depois do confronto pela Série B
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Sport x Criciúma pela Série B
O time catarinense chega após vencer o São Bernardo por 1 a 0 e ocupa a zona de classificação para os playoffs do acesso, com 59 pontos.
O Sport terá o retorno de Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Marcelo Ajul está suspenso, e a tendência é que Benevenuto ocupe a vaga na defesa.
Prováveis escalações de Sport x Criciúma
- Sport: Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Marcelo Benevenuto e Raí; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Biel e Diego Hernández; Barletta e Perotti.
- Criciúma: Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Ronald, Fellipe Mateus, Otero (Jonathan Robert) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Nicolas.
Jonathan Robert retorna após cumprir suspensão, mas disputa posição com Otero. A escalação definitiva das equipes será confirmada antes do início da partida.