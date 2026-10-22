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Sport x Criciúma terá transmissão ao vivo no TikTok; veja horário e como assistir

Plataforma de vídeos passa a integrar a estratégia de distribuição da emissora, com programação antes e depois do confronto pela Série B

Por Thiago Seabra Publicado em 22/10/2026 às 12:07
Patrick de Paula durante a partida contra o S&atilde;o Bernardo na Ilha do Retiro
Patrick de Paula durante a partida contra o São Bernardo na Ilha do Retiro - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O TikTok vai transmitir ao vivo o confronto entre Sport e Criciúma nesta sexta-feira (23), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida marca a estreia da parceria entre a plataforma de vídeos e a SportyNet, que passa a ampliar a distribuição de suas transmissões esportivas.

A programação começa às 19h45, com o pré-jogo, e a bola rola às 21h, na Ilha do Retiro, no Recife. A cobertura na plataforma seguirá até meia-noite, com análises e repercussão após o apito final.

Como assistir a Sport x Criciúma pelo TikTok

A transmissão do jogo pelo TikTok integra a estratégia da SportyNet de levar o futebol a diferentes plataformas digitais e canais de distribuição.

A emissora já exibe conteúdo no YouTube, na TV por assinatura, na TV à la carte e em canais FAST.

Com a chegada ao TikTok, a empresa passa a explorar mais um espaço para alcançar torcedores que acompanham partidas e conteúdos esportivos nas redes sociais. A estreia será com Sport x Criciúma, pela reta final da Série B.

Que horas começa a transmissão no TikTok?

  • 19h45: início do pré-jogo;
  • 21h: bola rolando para Sport x Criciúma;
  • Até meia-noite: cobertura pós-jogo, com análises e repercussão.

O que dizem SportyNet e TikTok sobre a parceria

Julia Rossi, diretora de Estratégia e Novos Negócios da SportyNet, destacou a importância de ampliar os canais de distribuição dos direitos esportivos.

A executiva apontou que a parceria permite testar novas formas de entrega de conteúdo, alinhadas às mudanças no mercado e nos hábitos do público.

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Jorge Taboada, líder de parcerias esportivas do TikTok para a América Latina, ressaltou o engajamento que o futebol gera entre os usuários da plataforma.

A iniciativa busca oferecer transmissões ao vivo que aproximem os torcedores e estimulem a interação durante os jogos.

Leia Também
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O TikTok vai transmitir ao vivo o confronto entre Sport e Criciúma nesta sexta-feira (23), pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A partida marca a estreia da parceria entre a plataforma de vídeos e a SportyNet, que passa a ampliar a distribuição de suas transmissões esportivas.

A programação começa às 19h45, com o pré-jogo, e a bola rola às 21h, na Ilha do Retiro, no Recife. A cobertura na plataforma seguirá até meia-noite, com análises e repercussão após o apito final.

Como assistir a Sport x Criciúma pelo TikTok

A transmissão do jogo pelo TikTok integra a estratégia da SportyNet de levar o futebol a diferentes plataformas digitais e canais de distribuição.

A emissora já exibe conteúdo no YouTube, na TV por assinatura, na TV à la carte e em canais FAST.

Com a chegada ao TikTok, a empresa passa a explorar mais um espaço para alcançar torcedores que acompanham partidas e conteúdos esportivos nas redes sociais. A estreia será com Sport x Criciúma, pela reta final da Série B.

Que horas começa a transmissão no TikTok?

  • 19h45: início do pré-jogo;
  • 21h: bola rolando para Sport x Criciúma;
  • Até meia-noite: cobertura pós-jogo, com análises e repercussão.

O que dizem SportyNet e TikTok sobre a parceria

Julia Rossi, diretora de Estratégia e Novos Negócios da SportyNet, destacou a importância de ampliar os canais de distribuição dos direitos esportivos.

A executiva apontou que a parceria permite testar novas formas de entrega de conteúdo, alinhadas às mudanças no mercado e nos hábitos do público.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Jorge Taboada, líder de parcerias esportivas do TikTok para a América Latina, ressaltou o engajamento que o futebol gera entre os usuários da plataforma.

A iniciativa busca oferecer transmissões ao vivo que aproximem os torcedores e estimulem a interação durante os jogos.

Leia Também

Sport x Criciúma pela Série B

O time catarinense chega após vencer o São Bernardo por 1 a 0 e ocupa a zona de classificação para os playoffs do acesso, com 59 pontos.

O Sport terá o retorno de Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Marcelo Ajul está suspenso, e a tendência é que Benevenuto ocupe a vaga na defesa.

Prováveis escalações de Sport x Criciúma

  • Sport: Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Marcelo Benevenuto e Raí; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Biel e Diego Hernández; Barletta e Perotti.
  • Criciúma: Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Ronald, Fellipe Mateus, Otero (Jonathan Robert) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Nicolas.

Jonathan Robert retorna após cumprir suspensão, mas disputa posição com Otero. A escalação definitiva das equipes será confirmada antes do início da partida.

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Sport x Criciúma pela Série B

O time catarinense chega após vencer o São Bernardo por 1 a 0 e ocupa a zona de classificação para os playoffs do acesso, com 59 pontos.

O Sport terá o retorno de Marcelo Benevenuto, que cumpriu suspensão na rodada anterior. Marcelo Ajul está suspenso, e a tendência é que Benevenuto ocupe a vaga na defesa.

Prováveis escalações de Sport x Criciúma

  • Sport: Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Marcelo Benevenuto e Raí; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Biel e Diego Hernández; Barletta e Perotti.
  • Criciúma: Airton; César Martins, Rodrigo e Luciano Castán; Willean Lepo, Ronald, Fellipe Mateus, Otero (Jonathan Robert) e Marcelo Hermes; Diego Gonçalves e Nicolas.

Jonathan Robert retorna após cumprir suspensão, mas disputa posição com Otero. A escalação definitiva das equipes será confirmada antes do início da partida.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.