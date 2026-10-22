Sport x Criciúma ao vivo (23/10): onde assistir, horário e escalações

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Leão ainda briga por uma vaga no G-6, apesar da derrota em casa para o Fortaleza na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

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Na briga por uma vaga no G-6, o Sport enfrenta uma nova decisão contra o Criciúma, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. No último jogo, o Leão perdeu por 2x0 em casa para o Fortaleza e quase se complicou na reta final da competição. Porém, os resultados dos adversários deixaram o clube vivo na disputa.

Na classificação, o Sport é o 8º colocado com 51 pontos. O Atlético-GO abre o G-6 com 54 na 6ª posição. Entre eles, ainda tem o CRB com 52.

Faltam quatro rodadas para o fim da Série B, ou seja, 12 pontos para serem disputados. Depois do Criciúma, o clube rubro-negro joga fora contra o Botafogo-SP e Operário-PR, e fecha a temporada em casa contra o Goiás.

Leão

O Sport não deve ter muitas mudanças no time titular para enfrentar o Criciúma. A principal alteração irá acontecer na zaga. Marcelo Ajul foi expulso no último jogo e será substituído por Marcelo Benevenuto, que retornou de suspensão.

O meio-campista Fernando Sobral está liberado pelo departamento médico, mas deve ficar como opção no banco de reservas. Assim, o setor será formado por Willian Oliveira, Biel e Patrick de Paulo. No ataque, Perotti segue como referência e integra o setor com Barletta e Diego Hernández.

"Foi uma semana que trabalhamos bastante, com confiança e cientes da força do adversário que teremos pela frente. Estamos bem preparados para este desafio, com a confiança de que iremos fazer um grande jogo. São quatro finais, temos que fazer valer o fator casa, aproveitar a Ilha, ter uma mentalidade positiva para conseguir os três pontos", afirmou o zagueiro rubro-negro Habraão.

Adversário

O Criciúma integra o G-6 da Série B com 59 pontos na 5ª colocação. O time catarinense é dirigido pelo técnico Umberto Louzer, ex-Sport, e chega após a vitória fora de casa sobre o São Bernardo.

Onde assistir ao vivo

O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming), SportyNet (Youtube) e X Sports (pay-per-view).

Ficha do jogo - Sport x Criciúma

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Habraão, Benevenuto e Raí; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Biel; Diego Hernández, Barletta e Perotti. Técnico: Mariano Soso.

Criciúma

Airton; Willean Lepo, Rodrigo, Luciano Castán e Marcelo Hermes ; Gui Lobo, Ronald, Felipe Mateus e Jhonata Roberto; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Umberto Louzer.