Com participação do meia Biel, Sport lança 5ª edição do Torcedor Nota 10 em Igarassu
Com a presença do meia Biel, iniciativa promove inclusão social e leva a paixão pelo futebol, e também pelo Leão, aos estudantes da rede pública
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O Sport realizou, na tarde desta quarta-feira (21), o lançamento da quinta edição do programa Torcedor Nota 10. O evento ocorreu no Centro de Educação Integral Cecília Maria, em Igarassu, após passar por Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Olinda e Carpina. A iniciativa visa promover a inclusão social, incentivar o esporte e aproximar alunos da rede pública do universo rubro-negro.
A ação garantiu que estudantes da rede municipal de Igarassu acompanhem a próxima partida do Leão na Ilha do Retiro, nesta sexta-feira, contra o Criciúma. O meia Biel esteve presente no evento, onde distribuiu autógrafos, tirou fotos e interagiu com os jovens.
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"Sabia que seria um dia especial, mas vivenciar isso de perto é inexplicável. Ver a alegria dessas crianças, independentemente do time para o qual torcem, é algo sem preço e que nos motiva muito", declarou Biel.
O clima entre os alunos é de pura expectativa para o jogo de sexta-feira. Para Pedro Kerrisson, de 15 anos e estudante do 9º ano, a visita do clube teve um significado ainda mais especial.
“Eu nunca fui a um estádio antes. Foi incrível receber o Sport na nossa escola, e agora não vejo a hora de pisar na Ilha do Retiro pela primeira vez”, comemorou o garoto.