Sport deve ter mudanças no time titular para decisão contra o Criciúma

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O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro

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O Sport entra em campo nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em um confronto decisivo contra o Criciúma pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Pressionado pela necessidade de somar três pontos para se manter vivo na briga pelo acesso à elite do futebol nacional, o técnico rubro-negro deve promover pelo menos duas alterações na equipe titular em relação à última partida.

A primeira mudança ocorre no setor defensivo. O zagueiro Marcelo Ajul cumpre suspensão automática após ter sido expulso na derrota para o Fortaleza. Em seu lugar, Marcelo Benevenuto retorna ao time após cumprir suspensão e formará a dupla de zaga ao lado de Habraão. Vale destacar que o jovem defensor Kayky Almeida segue afastado das atividades para resolver problemas particulares.

Já no meio-campo, a expectativa é pelo retorno de Fernando Sobral entre os titulares. O volante deve compor a trinca de meias ao lado de Willian Oliveira e Patrick de Paula, dando mais sustentação à marcação e ritmo à transição ofensiva.

Com isso, a provável escalação do Leão para o duelo conta com Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Habraão e Raí Lopes; Willian Oliveira, Fernando Sobral e Patrick de Paula; Diego Hernández, Chrystian Barletta e Perotti.

Após a derrota para o Fortaleza, a vitória na Ilha do Retiro é tratada como fundamental no ambiente rubro-negro para manter as chances matemáticas de classificação.

Sport na Série B

O Sport ocupa atualmente a 8ª colocação da Série B, com 51 pontos somados, logo atrás do CRB, que aparece em 7º com 52. O Atlético-GO fecha a zona de classificação, em 6º lugar, com 54 pontos.

Com o novo regulamento da competição para esta temporada, apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A. Do 3º ao 6º colocado, as equipes disputam vagas em formato de playoffs em jogos eliminatórios (3º x 6º e 4º x 5º), o que torna a briga por uma vaga no G-6 ainda mais acirrada nesta reta final de campeonato.