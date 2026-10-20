Sport busca quebrar retrospecto desfavorável contra o Criciúma para seguir vivo na briga pelo acesso na Série B
A três pontos da zona de classificação, Leão encara o Criciúma na Ilha do Retiro em duelo decisivo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Pressionado pela necessidade de vitória para se manter vivo na disputa pelo retorno à elite do futebol nacional, o Sport entra em campo nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro, para um confronto decisivo contra o Criciúma, válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da busca direta pelos três pontos na tabela, o Leão da Ilha terá o desafio de superar um retrospecto amplamente desfavorável contra o adversário catarinense.
O histórico recente do confronto reflete a dificuldade que o time pernambucano enfrenta diante do Tigre. Nas últimas dez partidas entre as duas equipes, o Sport venceu apenas duas vezes, acabou derrotado em quatro oportunidades e empatou os demais confrontos.
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O cenário se mostra ainda mais duro quando analisado neste século: em 13 duelos disputados, o Criciúma levou a melhor em seis ocasiões, enquanto o Rubro-negro venceu apenas duas e acumulou cinco empates.
O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em julho deste ano, no primeiro turno da Série B, com vitória do Criciúma por 1x0. Para encontrar a última vitória do Leão sobre o rival, é preciso voltar à Série B de 2019.
Naquela ocasião, jogando na Ilha do Retiro, o Sport superou o Tigre por 1x0, ano em que a equipe pernambucana acabou conquistando o acesso à Série A.
Para reencontrar o caminho das vitórias diante do Criciúma, o técnico Mariano Soso terá que promover mudanças na formação defensiva. Após cumprir suspensão automática, o zagueiro Marcelo Benevenuto retorna ao time titular para formar a dupla de zaga ao lado de Habraão.
Benevenuto deve assumir a vaga de Marcelo Ajul, que fica de fora por ter recebido o cartão vermelho na derrota contra o Fortaleza na rodada anterior.
Sport na Série B
Na classificação, a margem de erro do Sport é nula. O Leão ocupa atualmente a 8ª colocação, somando 51 pontos, a três de distância do Atlético-GO, que abre a zona de classificação na 6ª posição com 54 pontos.
Uma vitória na Ilha do Retiro é tratada como fundamental para encostar no G-6 e transferir a pressão para os concorrentes diretos que jogam no complemento da rodada. Vale lembrar que faltam quatro rodadas para o fim da Série B, ou seja, 12 jogos para serem disputados.