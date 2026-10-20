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Sport | Notícia

Crise no Atlético-GO? Sport acompanha problemas de rival direto na briga pelo acesso

Elenco goianiense denuncia salários atrasados e suspende entrevistas enquanto pernambucanos tentam reduzir a diferença na reta final da Série B

Por Lucas Valle Publicado em 20/10/2026 às 9:28 | Atualizado em 20/10/2026 às 9:39
Partida entre Atlético-GO e Sport pela Série B
Partida entre Atlético-GO e Sport pela Série B - Raphael Teixeira/ Atlético-GO

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A disputa pela última vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo fora das quatro linhas. Enquanto Sport, CRB e Atlético-GO disputam espaço na parte de cima da tabela, o clube goianiense enfrenta problemas financeiros que provocaram uma manifestação pública de seus jogadores nesta segunda-feira (19).

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o elenco do Atlético-GO denunciou atrasos salariais e outras pendências trabalhistas. Como forma de protesto, os atletas anunciaram que não concederão entrevistas até que os compromissos sejam regularizados. Apesar da decisão, garantiram que continuarão treinando normalmente.

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A situação acontece em um momento decisivo da competição. Com apenas quatro rodadas restantes, o Atlético-GO ocupa a 6ª colocação, com 54 pontos, seguido pelo CRB, 7° colocado, com 52. O Sport aparece na 8ª posição, com 51 pontos, três a menos que o Dragão.

O Criciúma, com 59 pontos, abriu uma vantagem em relação aos três concorrentes. Dessa forma, a disputa pela última posição do G-6 está concentrada principalmente entre Atlético-GO, CRB e Sport.

Jogadores do Atlético-GO denunciam salários atrasados

Na nota divulgada nesta segunda-feira (19), os jogadores do Atlético-GO afirmaram que o clube descumpriu obrigações contratuais e detalharam os pagamentos pendentes.

Segundo o elenco, existem atrasos referentes a duas parcelas salariais registradas na carteira de trabalho, duas parcelas de direitos de imagem e depósitos do FGTS. Os atletas mais antigos também cobram o pagamento do 13º salário e das férias referentes a 2025.

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O grupo anunciou que não concederá entrevistas até a regularização das pendências, mas ressaltou que continuará cumprindo suas obrigações profissionais.

Os jogadores também destacaram que as vitórias recentes contra Criciúma, Goiás e América-MG aconteceram mesmo com os atrasos nos pagamentos.

"Deixamos claro que as vitórias recentes em jogos importantes, como as conquistadas diante de Criciúma, Goiás e América-MG, foram alcançadas com pagamentos em atraso. Por isso, pedimos que esses resultados não sejam associados, em nenhuma hipótese, à regularização dos compromissos do clube."

Apesar da manifestação, os atletas reafirmaram o compromisso com a disputa pelo acesso à Série A.

"Reafirmamos também a nossa união e o nosso foco no maior objetivo da temporada: o acesso, para colocar o Atlético Goianiense onde nunca deveria ter saído, a primeira divisão."

Até o momento, as informações apresentadas pelo elenco não indicam paralisação dos treinamentos ou abandono das atividades esportivas. Por isso, não é possível afirmar que os problemas financeiros terão impacto direto no desempenho da equipe nas rodadas restantes.

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Sport, CRB e Atlético-GO disputam última vaga no G-6

Dentro de campo, a disputa permanece aberta. O Atlético-GO tem a vantagem na classificação, mas Sport e CRB ainda podem ultrapassar o adversário nas quatro partidas restantes.

O levantamento de probabilidades da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta o clube goianiense como favorito entre os três concorrentes para terminar a competição no G-6.

Clube Posição na tabela Pontos Chance de G-6
Atlético-GO 54 43,5%
CRB 52 34,5%
Sport 51 14,8%

Os números mostram que o Sport enfrenta o cenário mais difícil entre os três. O Leão está a um ponto do CRB e a três do Atlético-GO, precisando somar pontos e contar com tropeços dos concorrentes para avançar na classificação.

Por outro lado, a diferença relativamente pequena mantém a disputa em aberto. Com 12 pontos ainda disponíveis, qualquer resultado pode alterar a situação dos clubes na reta final.

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Veja os últimos quatro jogos de Sport, CRB e Atlético-GO

Além da diferença na pontuação, a sequência de adversários será determinante na definição das posições. O Sport terá dois compromissos na Ilha do Retiro e outros dois fora de casa, assim como o CRB e o Atlético-GO, que também dividem seus jogos restantes entre mandante e visitante.

Sport – 51 pontos

  • Sport x Criciúma – Casa
  • Botafogo-SP x Sport – Fora
  • Operário-PR x Sport – Fora
  • Sport x Goiás – Casa

CRB – 52 pontos

  • CRB x Londrina – Casa
  • Goiás x CRB – Fora
  • Náutico x CRB – Fora
  • CRB x Ceará – Casa

Atlético-GO – 54 pontos

  • Atlético-GO x Novorizontino – Casa
  • Fortaleza x Atlético-GO – Fora
  • Athletic x Atlético-GO – Fora
  • Atlético-GO x Cuiabá – Casa

O Atlético-GO terá confrontos contra Novorizontino e Fortaleza, equipes que estão à frente dos três concorrentes na classificação. Já o Sport inicia sua sequência diante do Criciúma, que soma 59 pontos, enquanto o CRB recebe o Londrina.

Apesar dos problemas nos bastidores do clube goianiense, a definição da última vaga no G-6 dependerá dos resultados nas quatro rodadas finais. Para o Sport, o desafio será aproveitar seus compromissos e reduzir a distância para os adversários diretos.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.