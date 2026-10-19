Mesmo após tropeço na Ilha, combinação de resultados segura o Sport na briga pelo acesso na Série B

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Com margem de erro zerada para a reta final, equipe pernambucana aposta no fator casa na 35ª rodada para colocar pressão sobre adversários diretos

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Apesar da dolorosa derrota para o Fortaleza na Ilha do Retiro, o Sport segue firme na disputa por uma vaga na zona de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. A quatro rodadas do fim da primeira fase, o Leão da Ilha contou com uma combinação favorável de resultados dos seus concorrentes diretos no último fim de semana para se manter a apenas três pontos do G-6.

A esperança rubro-negra ganhou força com os tropeços dos adversários diretos na 34ª rodada. O CRB, jogando em Maceió, foi surpreendido e acabou derrotado em casa pelo Botafogo-SP no domingo. Já o Atlético-GO não passou de um empate em seus domínios diante da Ponte Preta na abertura da rodada. Os tropeços seguraram a pontuação dos concorrentes e deixaram o cenário aberto na tabela.

Atualmente, o Sport ocupa a 8ª colocação com 51 pontos. Logo à frente aparece o CRB, em 7º lugar, somando 52 pontos, enquanto o Atlético-GO fecha o grupo dos seis primeiros colocados na 6ª posição, com 54 pontos.

Com a margem de erro zerada para a 35ª rodada, a equipe pernambucana tem a chance de pressionar os adversários já na abertura dos confrontos do fim de semana. O Sport volta a campo nesta sexta-feira (23), às 21h (de Brasília), para enfrentar o Criciúma em duelo decisivo na Ilha do Retiro.

Uma vitória em casa pode colocar o Leão momentaneamente no G-6 e transferir a responsabilidade para os concorrentes diretos, que só jogam no dia seguinte.

Adversários do Sport

No sábado (24), o Atlético-GO terá um compromisso indigesto no estádio Antônio Accioly, às 16h30, onde recebe o vice-líder Novorizontino. Mais tarde, às 18h30, o CRB joga no Rei Pelé diante do Londrina tentando se reabilitar diante de sua torcida.