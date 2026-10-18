Mariano Soso convoca torcida e prega união no Sport para reta final da Série B

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Faltam quatro partidas para o fim da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro e o Leão ainda enfrenta Criciúma, Botafogo-SP, Operário-PR e Goiás

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A derrota para o Fortaleza na última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro esfriou o clima na Ilha do Retiro, mas não tirou do Sport o foco na busca pelo retorno à elite do futebol nacional. Com 51 pontos somados e ocupando a luta direta pelas posições de cima, o Leão da Ilha entra nos últimos quatro jogos da competição, onde 12 pontos estarão em disputa, dependendo de uma arrancada decisiva para garantir sua vaga na Série A de 2027.

Em um momento de alta exigência e margem de erro reduzida, o técnico Mariano Soso fez um apelo público ao torcedor e a todos os setores do clube. Em entrevista coletiva, o comandante rubro-negro destacou que a chave para superar a instabilidade e alcançar o objetivo final passa pelo alinhamento e pela sinergia de toda a instituição.

"Acho que precisamos de união entre jogadores, comissão técnica, direção e torcida. Agora, precisamos dessa unidade, todos encaixados, até o final da Série B", declarou o treinador.

Confiante no potencial do elenco para assegurar um lugar no G-6, Soso sabe que o regulamento desta temporada torna a briga ainda mais acirrada. Diferente de anos anteriores, em que os quatro primeiros subiam diretamente, este ano apenas o campeão e o vice-campeão garantem acesso imediato.

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As duas vagas restantes serão definidas em playoffs decisivos: o 3º colocado enfrenta o 6º, enquanto o 4º mede forças com o 5º, com as vitórias nesses confrontos valendo o tão sonhado acesso.

A reação rubro-negra já tem data e local marcados. O Sport volta a campo nesta sexta-feira (23), às 21h, quando recebe o Criciúma na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B.

O duelo em casa abre a maratona final, que ainda incluirá compromissos contra Botafogo-SP e Operário-PR fora de Pernambuco, além do encerramento da primeira fase diante do Goiás, novamente sob os domínios do torcedor leonino.