Técnico do Sport sai em defesa de Ajul e trata expulsão com naturalidade
Mariano Soso minimizou a expulsão do zagueiro Marcelo Ajul na derrota por 2x0 para o Fortaleza e frisou que faz parte do estilo de jogo da equipe
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A busca do Sport pelo acesso à elite do futebol brasileiro sofreu um duro revés na Ilha do Retiro. Em confronto válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Leão da Ilha foi superado pelo Fortaleza por 2 a 0 em seus domínios, desperdiçando uma oportunidade crucial de ingressar no G-6. O resultado negativo, contudo, ficou fortemente marcado pela expulsão precoce do jovem zagueiro Marcelo Ajul, lance que desestruturou a estratégia rubro-negra e dificultou a reação da equipe ao longo da partida.
Apesar do prejuízo em campo, o técnico Mariano Soso adotou um tom equilibrado e paternal na entrevista coletiva de imprensa ao analisar o lance e a postura do defensor. Sem esconder a frustração com o placar, o treinador fez questão de ponderar o peso da expulsão pelo segundo cartão amarelo, exaltando o potencial do atleta e contextualizando a tensão vivenciada dentro das quatro linhas.
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"Marcelo Ajul tem muitos serviços prestados e valorizo muito. Ele é um jogador de qualidade e que tem um futuro brilhante. Jogando com intensidade, precisa regular a vontade. Faz parte do jogo até porque foi um jogo de provocação. Então, a expulsão faz parte do jogo e serve de aprendizagem", avaliou o comandante leão.
Mesmo com o tropeço em casa, Soso preferiu não focar apenas no erro individual e tratou de ressaltar a evolução coletiva que o Sport vinha apresentando no setor defensivo nas últimas rodadas. Para o técnico, o momento exige serenidade para corrigir os excessos sem perder a identidade e a competitividade recuperadas pelo grupo.
"É um time que mudou de comportamento defensivamente. Agora temos que sustentar e continuar", concluiu Mariano Soso, projetando a reta final da competição.
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Com o revés diante do Fortaleza, o Sport agora corre contra o tempo nas rodadas finais da Série B para reorganizar a equipe, assimilar as lições da derrota e buscar os pontos necessários para se manter firme na disputa pelo sonhado acesso.