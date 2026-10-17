Sport explica afastamento temporário do zagueiro Kayky Almeida

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Sem Marcelo Benevenuto, o defensor era cotado para ser titular na zaga rubro-negra no duelo contra o Fortaleza, que acabou vencendo a partida por 2x0

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O zagueiro Kayky Almeida pediu um afastamento temporário das atividades no Sport para resolver questões de ordem pessoal e familiar. Ao contrário do que foi especulado, o clube rubro-negro esclareceu, por meio de nota oficial, que não houve rescisão ou distrato contratual com o defensor, que segue com vínculo ativo e regularizado com a instituição.

A solicitação do atleta foi revelado em entrevista coletiva pelo técnico Mariano Soso. Segundo a diretoria do Leão da Ilha, a licença foi concedida justamente para que Kayky possa viajar ao seu estado de origem e tratar das pendências familiares diretamente.

A ausência do defensor causou surpresa entre os torcedores ao não figurar na lista de relacionados para o confronto diante do Fortaleza.

Válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida resultou em uma derrota do Sport por 2 a 0. Com o esclarecimento do clube, a comissão técnica aguarda a resolução dos problemas pessoais do jogador para definir os próximos passos quanto ao seu reingresso no elenco.

Próximo jogo do Sport

O próximo jogo do Sport acontece na sexta-feira (23). O time rubro-negro recebe o Criciúma, às 21h (de Brasília), na Ilha do Retiro. O duelo é válido pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o revés no Duelo de Leões, o clube pernambucano ficou em uma situação difícil quanto ao acesso.