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Resultado do jogo do Sport x Fortaleza hoje (16/10): Veja placar em tempo real

O duelo é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e acontece no estádio da Ilha do Retiro, nesta sexta-feira, 16 de outubro de 2026

Por Davi Saboya Publicado em 16/10/2026 às 21:54 | Atualizado em 16/10/2026 às 21:55
Vestiário do Sport antes do início do jogo contra o Fortaleza pela 34ª rodada da Série B
Vestiário do Sport antes do início do jogo contra o Fortaleza pela 34ª rodada da Série B - Paulo Paiva/SCR

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Sport x Fortaleza se enfrentam nesta sexta-feira (16). O duelo, que acontece no estádio da Ilha do Retiro, é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

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No primeiro tempo, Cardona abriu o placar a favor do Tricolor do Pici. Além disso, Marcelo Ajul recebeu dois cartões amarelos, foi expulso e deixou o Leão com um jogador a menos.

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Veja o resultado do jogo do Sport x Fortaleza hoje (16/10)

Matéria em atualização

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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