STJD altera punição do Sport, mantém multa de R$ 50 mil e define restrições de público

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Decisão desta quinta prevê restrições diferentes para dois compromissos como mandante, mas ainda terá definição sobre quais partidas serão afetadas

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O Sport teve a punição aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) definida nesta quinta-feira (15). Após o julgamento do recurso do clube, a decisão prevê um jogo com a geral da sede fechada e outro com entrada permitida apenas para mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PCDs). A multa de R$ 50 mil foi mantida.

Ainda não está definido quais partidas terão as restrições. A punição poderá ser cumprida nos jogos contra Criciúma e Goiás, pela Série B do Campeonato Brasileiro, ou no confronto contra o Goiás e em um eventual playoff de acesso, caso o Sport se classifique.

O clube aguarda um entendimento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sobre a aplicação da medida.

A decisão não altera a presença da torcida no jogo contra o Fortaleza, marcado para esta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro. O Sport havia conseguido um efeito suspensivo na quarta-feira (14), que garantiu a realização da partida com público.

Como será cumprida a punição do Sport?

A decisão estabelece duas partidas com restrições distintas. Em um dos jogos, a geral da sede ficará fechada. No outro, o acesso será permitido somente a mulheres, crianças e pessoas com deficiência.

Os confrontos em que as medidas serão aplicadas ainda dependem de definição.

Uma possibilidade é que as restrições atinjam os duelos contra Criciúma, em 23 de outubro, e Goiás, em 14 de novembro.

Outra alternativa considera o jogo contra o Goiás e um eventual playoff de acesso, caso o time pernambucano se classifique.

A definição depende do entendimento da CBF sobre quais partidas deverão ser utilizadas para o cumprimento da sanção.

Por que o Sport foi punido pelo STJD?

A punição original foi aplicada em 28 de setembro, após ocorrências registradas na partida contra o CRB, no estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou que torcedores do Sport invadiram a área destinada à separação das duas torcidas e entraram em confronto com o policiamento presente no estádio.

De acordo com o documento, torcedores do CRB também tentaram acessar a mesma área após provocações vindas do setor visitante, o que provocou uma nova intervenção policial.

Após a punição inicial da 1ª Comissão Disciplinar do STJD, o departamento jurídico do Sport apresentou recurso voluntário para tentar reverter a sanção.

Antes do julgamento do recurso, o Sport conseguiu um efeito suspensivo na quarta-feira (14). A medida impediu a aplicação imediata da punição e garantiu a presença dos torcedores na partida contra o Fortaleza, na Ilha do Retiro.