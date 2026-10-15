Sport x Fortaleza ao vivo (16/10): onde assistir, horário e escalações
Dependendo de uma combinação de resultados, o Rubro-Negro pode entrar no G-6 em caso de vitória na 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro
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Com mais de 20 mil ingressos vendidos, Sport e Fortaleza realizam mais um "Duelo de Leões" na Ilha do Retiro. A partida acontece nesta sexta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, dependendo dos resultados de CRB e Atlético-GO, o clube rubro-negro pode entrar no G-6.
Na classificação, o Sport ocupa a 8ª posição com 51 pontos, dois a menos que o Atlético-GO, que abre a zona de classificação. O Leão chega ao jogo após empate fora de casa por 1x1 com o Dragão.
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Do outro lado, o Fortaleza não sente o sabor amargo da derrota há 14 jogos e possui o status de grande candidato ao acesso. Na rodada passada, o Leão do Pici ficou no empate por 2x2 em casa com o CRB.
Para entrar no G-6 da Série B, o Sport ainda precisará quebrar um tabu desfavorável. Desde o ano de 2021, o Leão da Ilha não consegue vencer o rival regional em casa: sete jogos, três empates e quatro derrotas. No primeiro turno, o time cearense levou a melhor em casa e venceu por 2x1.
Leão da Ilha
O técnico Mariano Soso não contará com o zagueiro Marcelo Benevenuto, que foi expulso na rodada passada, o empate com o Atlético-GO. Para a vaga dele, Kayky Almeida deve ser o escolhido. No meio-campo, Willian Oliveira é dúvida após sentir dores no ombro e pode ficar de fora da partida. Assim, Zé Gabriel aparece como provável substituto.
"Feito já falei em outros momentos, o torcedor do Sport é o décimo segundo jogador da equipe. Faz a Ilha ter uma atmosfera que é conhecida por todos. Eu, os outros jogadores, todos ficaram bem contentes em saber que iremos contar com eles para esta partida. Vamos buscar fazer um grande jogo", afirmou Patrick de Paula sobre a presença da torcida rubro-negra, que quase não iria acontecer por causa da punição sofrida após a briga da organizada no jogo contra o CRB, em Maceió.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Ficha do jogo - Sport x Fortaleza
Sport
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Kayky Almeida e Raí Lopes; Willian Oliveira (Zé Gabriel), Patrick de Paula e Juan Alano; Carlos de Pena, Barletta e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.
Fortaleza
João Ricardo; Maílton, Lucas Gazal, Cardona e Mucuri; Rodrigo, Pierre e Rodriguinho; Pedro Henrique, Luiz Fernando e Chico da Costa. Técnico: Paulo Autuori.
- Local: Ilha do Retiro, no Recife-PE.
- Horário: 20h30 (de Brasília).
- Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento (MG).
- Assistentes: Carlos Eduardo Ribeiro Santos (MT) e Isabela Morais Vivas (DF).
- VAR: Diego Pombo López (BA).
- Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).