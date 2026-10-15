Sport lança terceiro uniforme para 2026 com referências aos títulos nacionais

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Camisa traz escudo monocromático, símbolos históricos e referências às conquistas de 1968, 1987, 1990 e 2008; veja detalhes do lançamento

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O Sport lançou seu terceiro uniforme para a temporada de 2026 com o conceito “Terra de Coragem”. Desenvolvida em parceria com a Kappa, a camisa tem visual all black, com peças predominantemente pretas, e homenageia a história de Pernambuco e a trajetória do clube rubro-negro.

O novo manto faz referência a movimentos históricos pernambucanos, como a Insurreição Pernambucana, a Revolução Pernambucana e a Revolta Praieira. A proposta também destaca os quatro principais títulos associados à história do Leão: 1968, 1987, 1990 e 2008.

A campanha de lançamento aproxima a resistência do povo pernambucano da identidade do Sport. A camisa reúne símbolos históricos, detalhes monocromáticos e elementos que reforçam a ligação entre o clube e o estado.

Como é o novo terceiro uniforme do Sport?

O uniforme aposta no estilo all black, com predominância da cor preta na camisa e nas demais peças.

O escudo e as marcas aplicadas também seguem um padrão monocromático, criando um efeito de tom sobre tom que destaca os detalhes do tecido.

Entre os elementos visuais estão a estrela presente na bandeira da Revolução Pernambucana de 1817 e datas históricas inscritas nas mangas. A gola traz a frase “A gente vive pra vencer”, enquanto um selo termoaplicado apresenta a inscrição “Terra de Coragem” e três estrelas.

O uniforme também faz alusão às conquistas nacionais do Sport, com referências aos anos de 1968, 1987, 1990 e 2008. A proposta é reunir a história do clube e a memória pernambucana em uma mesma peça.

Qual é o significado do conceito “Terra de Coragem”?

O conceito do terceiro uniforme parte da ideia de que a coragem faz parte da história de Pernambuco e da identidade rubro-negra. A criação relaciona a resistência do povo pernambucano aos desafios enfrentados pelo Sport ao longo de sua trajetória.

O projeto foi conduzido pelo departamento de Marketing do clube em parceria com a Kappa. A proposta dá continuidade à abordagem histórica adotada no uniforme anterior, que destacou a relação entre o Sport e a cidade do Recife. Agora, a narrativa se amplia para o estado de Pernambuco.

O diretor de Marketing e Negócios do Sport, Henrique Aguiar, explicou a intenção por trás do lançamento e a continuidade desse trabalho de identidade visual.

“Cada uniforme é uma oportunidade de fortalecer a marca e a conexão com a nossa torcida. Partimos da nossa história para construir o conceito, orientar os detalhes da camisa e dar significado ao produto. É um trabalho que conecta criação, identidade e negócio, com uma entrega que o torcedor tenha orgulho de vestir”, afirmou.

Henrique também relacionou o lançamento à identidade pernambucana presente na camisa anterior.

“O terceiro uniforme do ano passado contou como Sport é Recife e Recife é Sport, trazendo a bandeira da cidade que dá nome ao nosso Clube. Agora, ampliamos essa narrativa para Pernambuco e para a coragem que faz parte da história do nosso povo e do Sport. Se Pernambuco foi país, o Sport é a nossa seleção. É esse sentimento de pertencimento que queremos levar para a camisa”, completou.

O filme de lançamento, divulgado pela TV Sport, também integra a campanha. O vídeo termina com uma frase de Guilherme de Aquino Fonseca, fundador do clube, que associa a trajetória rubro-negra à valentia.

“O Sport, meus amigos, será um autêntico campeão, pois nasceu sob o signo da valentia e dele jamais se apartará”.

Material e tecnologia da camisa

O terceiro uniforme do Sport combina 82% de poliéster e 18% de elastano. A composição oferece elasticidade e liberdade de movimentos, enquanto a estrutura em mesh favorece a circulação do ar e auxilia na evaporação do suor.

A tecnologia empregada busca contribuir para o conforto durante o uso da peça, que combina a proposta visual monocromática com materiais voltados à respirabilidade.

Onde comprar o terceiro uniforme do Sport?

As vendas do novo uniforme começaram nesta quinta-feira (15), inicialmente para sócios na Cazá do Sport, localizada na Ilha do Retiro. A partir das 16h, a comercialização será aberta ao público geral, com disponibilidade também no site oficial da loja.

As vendas descentralizadas nos shoppings estão temporariamente indisponíveis. De acordo com o clube, a gestora dos centros comerciais informou um problema interno. Por enquanto, a compra pode ser realizada na loja da Ilha do Retiro e no site oficial.