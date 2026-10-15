fechar
Sport | Notícia

Sport expande alcance social e lança quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 em Carpina

Ação social beneficia 300 estudantes da rede pública no jogo contra o Fortaleza e marca a 1ª vez do projeto fora da Região Metropolitana do Recife

Por Davi Saboya Publicado em 15/10/2026 às 23:20 | Atualizado em 15/10/2026 às 23:27
Lançamento do Torcedor Nota 10, programa social do Sport, em Carpina
Lançamento do Torcedor Nota 10, programa social do Sport, em Carpina - Igor Cysneiros/SCR

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport deu mais um passo significativo na consolidação de suas ações de responsabilidade social e formação cidadã. Em evento realizado na manhã desta quarta-feira (14), o Leão lançou a quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 no município de Carpina, na Mara Norte de Pernambuco.

A iniciativa, que visa promover a inclusão social, incentivar a prática de esportes e premiar o bom desempenho escolar de alunos da rede pública de ensino, chega pela primeira vez a uma cidade fora da Região Metropolitana do Recife, após passagens bem-sucedidas por Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda.

Leia Também

A nova etapa do projeto vai contemplar cerca de 300 estudantes da rede municipal de Carpina. Como recompensa pelo empenho nos estudos, os jovens terão a oportunidade de vivenciar de perto o clima da Ilha do Retiro na partida entre Sport e Fortaleza, agendada para a próxima sexta-feira (16), às 20h30, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A cerimônia de lançamento contou com clima de festa e presença de autoridades do clube e do município. Representando o Rubro-Negro, compuseram a mesa oficial o CEO Felipe Ximenes e a diretora de Inclusão, Vanessa Lima. Pela gestão municipal de Carpina, participaram o vice-prefeito Dedé Lanches, o secretário de Educação e Esportes, Diogo Prado, e o gerente de Desenvolvimento Econômico, Thyago Moura, além de outras lideranças locais.

A garotada ainda pôde interagir com o mascote Léo, que animou o público e distribuiu brindes exclusivos do clube. Durante a apresentação, o CEO Felipe Ximenes destacou a relevância de descentralizar o projeto e atingir novas regiões do estado.

"Esta é a quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 e estamos saindo, pela primeira vez, da Região Metropolitana, podendo abranger outras áreas do estado. Para nós é mais um gol importante que estamos marcando ao levar a paixão pelo Sport e a vivência do estádio para cada vez mais jovens em Pernambuco", celebrou o dirigente.

Pioneiro na integração entre futebol, educação e cidadania, o Programa Torcedor Nota 10 é viabilizado por meio de parcerias entre o Sport e o poder público local. A estrutura oferecida aos estudantes inclui transporte adaptado, segurança, lanches e todo o suporte necessário durante a permanência no estádio, proporcionando uma experiência inesquecível que une a paixão pelo futebol ao estímulo para a vida escolar.

Leia também

Sport lança terceiro uniforme para 2026 com referências aos títulos nacionais
SPORT

Sport lança terceiro uniforme para 2026 com referências aos títulos nacionais
STJD altera punição do Sport, mantém multa de R$ 50 mil e define restrições de público
SPORT

STJD altera punição do Sport, mantém multa de R$ 50 mil e define restrições de público

Compartilhe

Tags

Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya