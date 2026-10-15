Sport expande alcance social e lança quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 em Carpina
Ação social beneficia 300 estudantes da rede pública no jogo contra o Fortaleza e marca a 1ª vez do projeto fora da Região Metropolitana do Recife
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O Sport deu mais um passo significativo na consolidação de suas ações de responsabilidade social e formação cidadã. Em evento realizado na manhã desta quarta-feira (14), o Leão lançou a quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 no município de Carpina, na Mara Norte de Pernambuco.
A iniciativa, que visa promover a inclusão social, incentivar a prática de esportes e premiar o bom desempenho escolar de alunos da rede pública de ensino, chega pela primeira vez a uma cidade fora da Região Metropolitana do Recife, após passagens bem-sucedidas por Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Olinda.
A nova etapa do projeto vai contemplar cerca de 300 estudantes da rede municipal de Carpina. Como recompensa pelo empenho nos estudos, os jovens terão a oportunidade de vivenciar de perto o clima da Ilha do Retiro na partida entre Sport e Fortaleza, agendada para a próxima sexta-feira (16), às 20h30, em duelo válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
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A cerimônia de lançamento contou com clima de festa e presença de autoridades do clube e do município. Representando o Rubro-Negro, compuseram a mesa oficial o CEO Felipe Ximenes e a diretora de Inclusão, Vanessa Lima. Pela gestão municipal de Carpina, participaram o vice-prefeito Dedé Lanches, o secretário de Educação e Esportes, Diogo Prado, e o gerente de Desenvolvimento Econômico, Thyago Moura, além de outras lideranças locais.
A garotada ainda pôde interagir com o mascote Léo, que animou o público e distribuiu brindes exclusivos do clube. Durante a apresentação, o CEO Felipe Ximenes destacou a relevância de descentralizar o projeto e atingir novas regiões do estado.
"Esta é a quarta edição do Programa Torcedor Nota 10 e estamos saindo, pela primeira vez, da Região Metropolitana, podendo abranger outras áreas do estado. Para nós é mais um gol importante que estamos marcando ao levar a paixão pelo Sport e a vivência do estádio para cada vez mais jovens em Pernambuco", celebrou o dirigente.
Pioneiro na integração entre futebol, educação e cidadania, o Programa Torcedor Nota 10 é viabilizado por meio de parcerias entre o Sport e o poder público local. A estrutura oferecida aos estudantes inclui transporte adaptado, segurança, lanches e todo o suporte necessário durante a permanência no estádio, proporcionando uma experiência inesquecível que une a paixão pelo futebol ao estímulo para a vida escolar.