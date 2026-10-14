Sport enfrenta Fortaleza, invicto há 14 jogos, e busca entrar no G-6 da Série B
Leão da Ilha recebe rival cearense nesta sexta-feira e tenta se aproximar da zona de acesso, apesar do retrospecto desfavorável no confronto
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O Sport terá uma missão complicada nesta sexta-feira (16), quando enfrenta o Fortaleza, às 20h30, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O adversário chega embalado por uma sequência de 14 partidas sem derrota e segue na disputa por uma vaga direta na Série A.
Do outro lado, o Leão da Ilha tenta reagir na reta final da competição para continuar na briga pelo acesso. Uma vitória diante dos cearenses pode colocar o time pernambucano provisoriamente no G-6, grupo que garante vaga no playoff de acesso.
O desafio, porém, vai além do momento recente dos dois clubes. O retrospecto entre as equipes nos últimos anos também favorece amplamente o Fortaleza, que tem sido um obstáculo para o Sport, inclusive em partidas disputadas na Ilha do Retiro.
Fortaleza não perde há 14 jogos
O Fortaleza atravessa uma sequência de 14 partidas sem derrota, considerando os compromissos desde o início de agosto.
Nesse período, a equipe acumulou seis vitórias e oito empates, mantendo regularidade na disputa pela parte de cima da tabela da Série B.
A última derrota foi diante do Palmeiras, por 3 a 2, em 5 de agosto, pela Copa do Brasil.
Desde então, o time cearense não voltou a perder e chega ao confronto com o Sport depois de empatar por 2 a 2 com o CRB, no dia 12 de outubro.
Na Série B, a sequência inclui vitórias sobre América-MG, Londrina, Avaí, Goiás e Criciúma, além de empates contra CRB, Náutico, Athletic-MG, Ceará, Operário Ferroviário, São Bernardo, Juventude e Cuiabá.
Últimos jogos do Fortaleza na sequência invicta
- Fortaleza 2 x 2 CRB — 12/10
- América-MG 0 x 1 Fortaleza — 07/10
- Fortaleza 1 x 1 Náutico — 02/10
- Fortaleza 2 x 2 Athletic-MG — 27/09
- Londrina 1 x 2 Fortaleza — 20/09
- Fortaleza 1 x 1 Ceará — 13/09
- Fortaleza 1 x 0 Avaí — 09/09
- Goiás 0 x 1 Fortaleza — 05/09
- Fortaleza 1 x 1 Operário Ferroviário — 31/08
- Criciúma 0 x 2 Fortaleza — 23/08
- Fortaleza 1 x 1 São Bernardo — 19/08
- Juventude 0 x 0 Fortaleza — 15/08
- Cuiabá 1 x 1 Fortaleza — 09/08
- Palmeiras 3 x 2 Fortaleza — 05/08
Sport tenta seguir na briga pelo acesso
O Sport ainda sonha com o acesso à Série A e busca uma vitória diante de um concorrente que vive bom momento.
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Caso conquiste os três pontos, o time poderá entrar provisoriamente no G-6 e ganhar fôlego na disputa por uma vaga no playoff.
A reta final, no entanto, exige resultados positivos. Enfrentar o Fortaleza, que mantém uma longa sequência de invencibilidade e luta pelo acesso direto, representa um teste importante para as pretensões rubro-negras.
Fortaleza levou a melhor nos confrontos deste ano
Sport e Fortaleza já se enfrentaram quatro vezes em 2026, com três vitórias da equipe cearense e apenas uma do clube pernambucano.
Entre os resultados, está a eliminação do Sport na semifinal da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza venceu na Ilha do Retiro.
O retrospecto recente amplia a dificuldade do confronto. Desde 2020, os clubes disputaram 16 partidas, com dez vitórias do Fortaleza, quatro empates e apenas dois triunfos do Sport.
Leão não vence o Fortaleza na Ilha desde 2021
O histórico como mandante também representa um desafio para o Sport.
O Fortaleza não perde para o rival pernambucano na Ilha do Retiro desde setembro de 2021. De lá para cá, foram quatro vitórias dos visitantes e três empates.
Para continuar sonhando com o acesso, o Sport precisará interromper essa sequência e conquistar um resultado importante diante da torcida.
A partida desta sexta-feira pode representar uma oportunidade de reação na reta final da Série B, mas o adversário chega com números que reforçam o tamanho do desafio.
Sport x Fortaleza: horário e onde será o jogo
- Jogo: Sport x Fortaleza
- Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
- Horário: 20h30
- Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série B