Sport consegue efeito suspensivo no STJD e terá torcida contra o Fortaleza; veja valores dos ingressos
Leão recebe equipe cearense às 20h30, na Ilha do Retiro, e pode entrar provisoriamente na zona de acesso com uma vitória; veja preços dos ingressos
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O Sport conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá contar com a presença da torcida na partida contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro. O clube informou que o departamento jurídico ingressou com recurso e obteve a decisão favorável.
O confronto é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão busca se aproximar do grupo de acesso à elite nacional e, em caso de vitória, entrará provisoriamente no G-6.
O time pernambucano chega ao duelo sem perder há três partidas, com duas vitórias e um empate. O Fortaleza, por sua vez, atravessa uma sequência de 14 jogos de invencibilidade, com seis triunfos e oito empates.
Sport consegue efeito suspensivo no STJD
A decisão do STJD permite que o Sport receba o Fortaleza com público na Ilha do Retiro. O efeito suspensivo interrompe temporariamente a aplicação da punição até a análise definitiva do caso.
O argumento considerado pelo tribunal foi o risco de prejuízos irreversíveis caso a sanção de perda de mando fosse cumprida antes do julgamento final, incluindo perdas de receita e a ausência dos torcedores em um momento importante da competição.
Quando começa a venda de ingressos para Sport x Fortaleza?
A venda de ingressos e a abertura do check-in para sócios começaram nesta quarta-feira (14), às 10h, com prioridade para as categorias Campeão de 87, Proprietários e Isentos.
A liberação para as demais modalidades ocorre de forma escalonada, enquanto o público geral pode comprar entradas a partir das 16h.
Os preços promocionais para as arquibancadas Frontal, Sede e Curva+Placar ficam disponíveis até as 23h59 desta quinta-feira (15). Nessas áreas, há ingressos a partir de R$ 20.
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Preços dos ingressos para Sport x Fortaleza
- Arquibancada Frontal: R$ 40 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada para não sócios.
- Arquibancada Sede: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.
- Arquibancada Curva+Placar: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.
- Cadeiras Centrais: R$ 80 para sócios; R$ 160 inteira e R$ 80 meia-entrada para não sócios.
- Cadeiras Ampliação: R$ 70 para sócios; R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada para não sócios.
- Cadeiras Sociais: R$ 60 para sócios.
- Proprietários de cadeiras e camarotes: R$ 60 para proprietários de cadeiras centrais ou da ampliação e titulares ou convidados de camarotes.
- Setor visitante: R$ 100 para a torcida do Fortaleza.
- SportZone: R$ 220, com venda pela plataforma Baladapp.
- Ilha Lounge: R$ 160 para adultos e R$ 120 para jovens de 8 a 14 anos. Sócios e proprietários têm 15% de desconto sobre o valor da inteira.
Confira os horários de venda para sócios
- 10h: Campeão de 87, Proprietários e Isentos.
- 11h: 2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro).
- 12h: Treme Terra.
- 13h: Eternamente Estarei e Leão do Norte.
- 14h: Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócio Leão e Leão de Todos).
- 16h: abertura das vendas para o público geral.
Ficha técnica de Sport x Fortaleza
- Jogo: Sport x Fortaleza
- Competição: Campeonato Brasileiro da Série B — 34ª rodada
- Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
- Horário: 20h30
- Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
- Ingressos: a partir de R$ 20 nos setores com promoção