Sport consegue efeito suspensivo no STJD e terá torcida contra o Fortaleza; veja valores dos ingressos

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Leão recebe equipe cearense às 20h30, na Ilha do Retiro, e pode entrar provisoriamente na zona de acesso com uma vitória; veja preços dos ingressos

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O Sport conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá contar com a presença da torcida na partida contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro. O clube informou que o departamento jurídico ingressou com recurso e obteve a decisão favorável.

O confronto é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão busca se aproximar do grupo de acesso à elite nacional e, em caso de vitória, entrará provisoriamente no G-6.

O time pernambucano chega ao duelo sem perder há três partidas, com duas vitórias e um empate. O Fortaleza, por sua vez, atravessa uma sequência de 14 jogos de invencibilidade, com seis triunfos e oito empates.

Sport consegue efeito suspensivo no STJD

A decisão do STJD permite que o Sport receba o Fortaleza com público na Ilha do Retiro. O efeito suspensivo interrompe temporariamente a aplicação da punição até a análise definitiva do caso.

O argumento considerado pelo tribunal foi o risco de prejuízos irreversíveis caso a sanção de perda de mando fosse cumprida antes do julgamento final, incluindo perdas de receita e a ausência dos torcedores em um momento importante da competição.

Quando começa a venda de ingressos para Sport x Fortaleza?

A venda de ingressos e a abertura do check-in para sócios começaram nesta quarta-feira (14), às 10h, com prioridade para as categorias Campeão de 87, Proprietários e Isentos.

A liberação para as demais modalidades ocorre de forma escalonada, enquanto o público geral pode comprar entradas a partir das 16h.

Os preços promocionais para as arquibancadas Frontal, Sede e Curva+Placar ficam disponíveis até as 23h59 desta quinta-feira (15). Nessas áreas, há ingressos a partir de R$ 20.

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Preços dos ingressos para Sport x Fortaleza

Arquibancada Frontal: R$ 40 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada para não sócios.

R$ 40 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada para não sócios. Arquibancada Sede: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.

R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios. Arquibancada Curva+Placar: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.

R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios. Cadeiras Centrais: R$ 80 para sócios; R$ 160 inteira e R$ 80 meia-entrada para não sócios.

R$ 80 para sócios; R$ 160 inteira e R$ 80 meia-entrada para não sócios. Cadeiras Ampliação: R$ 70 para sócios; R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada para não sócios.

R$ 70 para sócios; R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada para não sócios. Cadeiras Sociais: R$ 60 para sócios.

R$ 60 para sócios. Proprietários de cadeiras e camarotes: R$ 60 para proprietários de cadeiras centrais ou da ampliação e titulares ou convidados de camarotes.

R$ 60 para proprietários de cadeiras centrais ou da ampliação e titulares ou convidados de camarotes. Setor visitante: R$ 100 para a torcida do Fortaleza.

R$ 100 para a torcida do Fortaleza. SportZone: R$ 220, com venda pela plataforma Baladapp.

R$ 220, com venda pela plataforma Baladapp. Ilha Lounge: R$ 160 para adultos e R$ 120 para jovens de 8 a 14 anos. Sócios e proprietários têm 15% de desconto sobre o valor da inteira.

Confira os horários de venda para sócios

10h: Campeão de 87, Proprietários e Isentos.

Campeão de 87, Proprietários e Isentos. 11h: 2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro).

2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro). 12h: Treme Terra.

Treme Terra. 13h: Eternamente Estarei e Leão do Norte.

Eternamente Estarei e Leão do Norte. 14h: Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócio Leão e Leão de Todos).

Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócio Leão e Leão de Todos). 16h: abertura das vendas para o público geral.

Ficha técnica de Sport x Fortaleza