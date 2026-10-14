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Sport consegue efeito suspensivo no STJD e terá torcida contra o Fortaleza; veja valores dos ingressos

Leão recebe equipe cearense às 20h30, na Ilha do Retiro, e pode entrar provisoriamente na zona de acesso com uma vitória; veja preços dos ingressos

Por Thiago Seabra Publicado em 14/10/2026 às 9:29 | Atualizado em 14/10/2026 às 9:30
Torcida do Sport na Ilha do Retiro
Torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR./JC IMAGEM

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O Sport conseguiu um efeito suspensivo no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e poderá contar com a presença da torcida na partida contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro. O clube informou que o departamento jurídico ingressou com recurso e obteve a decisão favorável.

O confronto é válido pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão busca se aproximar do grupo de acesso à elite nacional e, em caso de vitória, entrará provisoriamente no G-6.

O time pernambucano chega ao duelo sem perder há três partidas, com duas vitórias e um empate. O Fortaleza, por sua vez, atravessa uma sequência de 14 jogos de invencibilidade, com seis triunfos e oito empates.

Sport consegue efeito suspensivo no STJD

A decisão do STJD permite que o Sport receba o Fortaleza com público na Ilha do Retiro. O efeito suspensivo interrompe temporariamente a aplicação da punição até a análise definitiva do caso.

O argumento considerado pelo tribunal foi o risco de prejuízos irreversíveis caso a sanção de perda de mando fosse cumprida antes do julgamento final, incluindo perdas de receita e a ausência dos torcedores em um momento importante da competição.

Quando começa a venda de ingressos para Sport x Fortaleza?

A venda de ingressos e a abertura do check-in para sócios começaram nesta quarta-feira (14), às 10h, com prioridade para as categorias Campeão de 87, Proprietários e Isentos.

A liberação para as demais modalidades ocorre de forma escalonada, enquanto o público geral pode comprar entradas a partir das 16h.

Os preços promocionais para as arquibancadas Frontal, Sede e Curva+Placar ficam disponíveis até as 23h59 desta quinta-feira (15). Nessas áreas, há ingressos a partir de R$ 20.

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Preços dos ingressos para Sport x Fortaleza

  • Arquibancada Frontal: R$ 40 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 80 inteira e R$ 40 meia-entrada para não sócios.
  • Arquibancada Sede: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.
  • Arquibancada Curva+Placar: R$ 30 para sócios, com valor promocional de R$ 20; R$ 60 inteira e R$ 30 meia-entrada para não sócios.
  • Cadeiras Centrais: R$ 80 para sócios; R$ 160 inteira e R$ 80 meia-entrada para não sócios.
  • Cadeiras Ampliação: R$ 70 para sócios; R$ 140 inteira e R$ 70 meia-entrada para não sócios.
  • Cadeiras Sociais: R$ 60 para sócios.
  • Proprietários de cadeiras e camarotes: R$ 60 para proprietários de cadeiras centrais ou da ampliação e titulares ou convidados de camarotes.
  • Setor visitante: R$ 100 para a torcida do Fortaleza.
  • SportZone: R$ 220, com venda pela plataforma Baladapp.
  • Ilha Lounge: R$ 160 para adultos e R$ 120 para jovens de 8 a 14 anos. Sócios e proprietários têm 15% de desconto sobre o valor da inteira.

Confira os horários de venda para sócios

  • 10h: Campeão de 87, Proprietários e Isentos.
  • 11h: 2008 é Nosso (Sócio Rubro-Negro).
  • 12h: Treme Terra.
  • 13h: Eternamente Estarei e Leão do Norte.
  • 14h: Vou Aonde Você For e Festa na Ilha (Sócio Leão e Leão de Todos).
  • 16h: abertura das vendas para o público geral.

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Ficha técnica de Sport x Fortaleza

  • Jogo: Sport x Fortaleza
  • Competição: Campeonato Brasileiro da Série B — 34ª rodada
  • Data: sexta-feira, 16 de outubro de 2026
  • Horário: 20h30
  • Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)
  • Ingressos: a partir de R$ 20 nos setores com promoção

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.