Público em Sport x Fortaleza: decisão final sobre punição será nesta quinta (15); veja o que está em jogo

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Clube pernambucano tenta derrubar punição de dois jogos sem torcida após conseguir liberação provisória para receber o Fortaleza na Ilha do Retiro

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O Sport terá uma decisão importante nesta quinta-feira (15). O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) marcou para as 9h30 o julgamento do recurso do clube contra a punição de dois jogos com portões fechados. A sessão será realizada em formato híbrido, na sede do tribunal, no Rio de Janeiro.

O julgamento pode definir se o Leão conseguirá reverter a sanção aplicada pela 1ª Comissão Disciplinar do STJD. Nesta quarta-feira (14), o departamento jurídico rubro-negro obteve efeito suspensivo e garantiu a presença da torcida na partida contra o Fortaleza, marcada para sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro.





Por que o Sport foi punido pelo STJD?

No dia 28 de setembro, o Sport recebeu uma punição de dois jogos com portões fechados em razão de ocorrências registradas na partida contra o CRB, no estádio Rei Pelé, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Na súmula, o árbitro Davi de Oliveira Lacerda relatou que torcedores do Sport invadiram a área destinada à separação das duas torcidas e entraram em confronto com o policiamento presente no estádio.

Segundo o documento, após provocações do setor visitante, torcedores do CRB também tentaram acessar a mesma área, o que provocou nova intervenção policial.

Após a decisão da 1ª Comissão Disciplinar, o departamento jurídico do clube apresentou um recurso voluntário para tentar reverter a penalidade.

O recurso será analisado pelo tribunal nesta quinta-feira. Até a conclusão do julgamento, o efeito suspensivo impede que a punição seja aplicada, permitindo que o clube receba o Fortaleza com público na Ilha do Retiro.

O que disse o departamento jurídico do Sport?

O vice-presidente jurídico do Sport, Lucas Leite, explicou que o pedido de efeito suspensivo teve como objetivo impedir a aplicação da sanção antes da análise definitiva do recurso.

“Quando o Sport deu entrada nesse recurso, pediu aquilo que se chama de efeito suspensivo, que é um pedido para que, até que o julgamento do recurso ocorra, a penalidade não seja imputada, efetivada, para que a gente consiga preservar o resultado do recurso caso tenhamos êxito. Ou seja, para que, se conseguirmos reverter a punição no recurso, ela ainda não tenha sido aplicada”, afirmou.

Lucas Leite também confirmou que a decisão favorável saiu na manhã desta quarta-feira (14), após o clube aguardar uma manifestação do relator do processo.

“Nós estávamos aguardando até a manhã de hoje (14), quando o relator do processo concedeu esse efeito suspensivo. Com a concessão do efeito suspensivo ao recurso, estamos agora liberados para ter público nesse jogo de sexta-feira”, explicou.

O dirigente acrescentou que o departamento jurídico continuará acompanhando o caso na tentativa de derrubar a punição.

Sport terá torcida contra o Fortaleza

Com o efeito suspensivo concedido, o Sport poderá contar com seus torcedores no duelo contra o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

O confronto tem importância na luta rubro-negra pelo acesso à Série A. Em caso de vitória, o Leão entrará provisoriamente no G-6, grupo de classificação para a primeira divisão.

Quando será o julgamento do Sport no STJD?