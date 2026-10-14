Cicinho diz que compraria SAF do Sport, exalta torcida e fala em tirar "laranjas podres"

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Ex-jogador afirmou que investiria no clube pernambucano caso tivesse a oportunidade e fez críticas à situação do Rubro-negro; confira as declarações

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O ex-lateral-direito Cicinho, que teve passagens pelo Real Madrid, pela Seleção Brasileira e pelo Sport, revelou que compraria a SAF do clube pernambucano caso tivesse a oportunidade de investir em uma equipe do futebol brasileiro. A declaração foi dada durante entrevista ao Guedão TV, canal do YouTube.

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Questionado sobre qual clube da Série B ou de divisões inferiores escolheria para adquirir uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o ex-jogador não demonstrou dúvidas ao apontar o Rubro-negro pernambucano.

"Sport Recife", respondeu Cicinho, que defendeu a equipe durante a temporada de 2012 e parte de 2013.

Ao explicar sua escolha, o ex-lateral relembrou a passagem pela Ilha do Retiro, destacou o carinho que mantém pelo clube e afirmou que gostaria de recolocar o Sport no lugar que merece ocupar no futebol brasileiro.

Cicinho revela que compraria SAF do Sport e faz críticas

Durante a entrevista, Cicinho foi questionado sobre os motivos que o levariam a escolher o Sport para investir. O ex-jogador destacou principalmente a relação construída com o clube e com a torcida rubro-negra.

Apesar de ter participado da campanha que terminou com o rebaixamento do Leão da Ilha para à Série B, em 2012, o ex-lateral afirmou que guarda boas lembranças da passagem pelo futebol pernambucano.

"É uma torcida totalmente apaixonada. Eu tenho um carinho muito especial pelo Sport Recife. Se eu tivesse a oportunidade de comprar uma SAF, seria ali", declarou.

Na sequência, Cicinho fez uma crítica à situação do clube e afirmou que buscaria realizar mudanças internas caso tivesse a oportunidade de assumir o controle de uma eventual SAF rubro-negra.

"Seria ali até para tirar umas laranjas podres dali e colocar o Sport no lugar que ele merece. Porque o Sport não é esse time de ficar subindo e descendo. O Sport é time de primeira divisão, com certeza", afirmou.

A declaração chamou atenção pelo tom crítico adotado pelo ex-jogador, que não citou nomes ao utilizar a expressão "laranjas podres".

Cicinho relembra rebaixamento do Sport em 2012

Além de revelar o desejo de comprar a SAF do Sport, Cicinho também relembrou a temporada de 2012, quando chegou ao clube após construir parte importante da carreira no futebol europeu.

O ex-lateral lamentou o rebaixamento do Rubro-negro à segunda divisão nacional e afirmou que, apesar do resultado negativo, o elenco possuía qualidade para permanecer na elite do Campeonato Brasileiro.

"É tão interessante que eu fiquei um ano no Sport Recife e foi justamente o ano em que nós caímos para a segunda divisão. Mas olha como as coisas aconteceram", iniciou.

Em sua avaliação, Cicinho citou jogadores que integravam aquele elenco e que, depois, tiveram passagens por outras equipes importantes do futebol brasileiro.

"Tinha o Magrão no gol. Eu saí, fui para o Sivasspor e tinha proposta do Vasco. O Rithely saiu e depois foi para o Internacional. O Felipe Azevedo saiu e foi para o América. O Reinaldo saiu e veio para o São Paulo. O Marquinhos Gabriel saiu, parece que foi para o Santos. O Lucas Lima saiu e foi para o Santos", relembrou.

Na avaliação do ex-jogador, a equipe apresentava um desempenho que não correspondia aos resultados conquistados ao longo da competição.

"Então, assim, era um time muito bom. Não era para cair. A gente jogava bem, mas a bola teimava em não entrar", lamentou.

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Ex-lateral destaca apoio da torcida do Sport mesmo após derrota

Um dos momentos mais marcantes da passagem de Cicinho pelo Sport, segundo o próprio ex-jogador, foi a relação com a torcida rubro-negra durante a campanha de 2012.

Na entrevista, o ex-lateral recordou uma derrota por 4 a 1 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, e destacou a reação dos torcedores, mesmo diante do resultado negativo.

"Teve jogos que nós perdemos... Perdemos de 4 a 1 para o Atlético Mineiro, dentro de casa. Nós perdemos gol embaixo do gol, e a torcida aplaudiu o nosso time. Você não está entendendo!", contou.

O episódio foi utilizado por Cicinho para reforçar a admiração que mantém pela torcida do Sport, considerada por ele um dos principais motivos para escolher o clube em uma eventual oportunidade de investimento.

Mesmo após deixar o Rubro-negro em 2013, o ex-jogador afirmou que continua acompanhando a trajetória do clube com carinho e defendeu que o Sport possui condições de se estabelecer na primeira divisão nacional.

"O Sport é time de primeira divisão, com certeza", concluiu.

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