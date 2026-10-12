Sport pode voltar ao G-6 na próxima rodada da Série B; veja o que o Leão precisa para entrar na zona de acesso

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Além de vencer o Fortaleza, Rubro-Negro precisará torcer por tropeços de Atlético-GO e CRB no fim de semana para ganhar duas posições na tabela

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A briga pelo acesso à Série A abriu mais uma grande oportunidade para o Sport. Após o empate por 2 a 2 entre Fortaleza e CRB, nesta segunda-feira (12), o clube rubro-negro passou a depender de uma combinação de resultados para retornar ao G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro já na próxima rodada.

Para voltar à zona de classificação, o Leão precisa fazer o dever de casa nesta sexta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), quando enfrenta o próprio Fortaleza, na Ilha do Retiro.

A partida, válida pela 34ª rodada da competição, contará com o apoio em massa da torcida pernambucana, uma vez que a diretoria do clube obteve um efeito suspensivo que liberou a presença do público nas arquibancadas.

No entanto, o triunfo diante dos cearenses não será suficiente por si só. Para confirmar a entrada no grupo dos seis primeiros colocados, o Sport terá que ligar o "secador" contra dois concorrentes diretos: Atlético-GO e CRB. Nenhum dos dois adversários pode vencer seus respectivos compromissos na rodada.

A secagem começa no mesmo dia. Também nesta sexta-feira, às 19h30, o Atlético-GO vai até Campinas encarar a lanterna e já rebaixada Ponte Preta. Já a torcida rubro-negra precisará esperar até o fim do fim de semana para selar o destino na tabela: no domingo (18), às 16h, o CRB recebe o Botafogo-SP, no Estádio Rei Pelé, em Maceió.

Classificação do Sport

Caso vença na Ilha e veja os rivais tropeçarem, o Rubro-Negro fechará a 34ª rodada novamente figurando no grupo dos postulantes ao acesso. Atualmente, na classificação, o Sport é o 8º colocado com 51 pontos, um a menos que o CRB, 7º lugar, e dois a menos que o Atlético-GO, que abre o G-6 na 6ª posição.