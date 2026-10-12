Soso valoriza empate do Sport contra Atlético-GO e cobra DNA ofensivo na reta final da Série B

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Rubro-Negro buscou o empate fora de casa e agora secará rivais diretos para tentar retornar ao G-6 no confronto contra o Fortaleza

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O Sport somou um ponto valioso fora de casa ao empatar em 1x1 com o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em confronto direto válido pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, o técnico Mariano Soso fez uma avaliação positiva do desempenho da equipe diante de um adversário direto na briga pelo acesso.

O treinador argentino reconheceu as dificuldades impostas pelo time goiano, mas destacou a postura tática e o comportamento mental de seus comandados na segunda metade do confronto.

Depois de sair atrás no placar e ver a situação se complicar ainda mais com a expulsão do seu capitão na etapa final, o Leão demonstrou poder de reação, buscou a igualdade e conseguiu sustentar o resultado mesmo em inferioridade numérica.

“Um jogo complexo, contra um time bem trabalhado. Acredito que foi uma partida de boa qualidade, onde acabamos tomando o gol, mas mudamos a postura no segundo tempo, com alguns ajustes. Destaco o poder de reagir com a adversidade. Tivemos a expulsão do nosso capitão e valorizo muito a coragem e valentia que tivemos para empatar o jogo e depois sustentar, até tentando a virada”, pontuou Soso.

O resultado mantém o Rubro-Negro firme na briga na parte de cima da tabela de classificação. Segundo o comandante leonino, a atuação em um ambiente adverso reforçou a evolução do modelo de jogo implantado e consolidou a personalidade do grupo para o momento decisivo da competição nacional.

“Continuamos desenvolvendo uma boa identidade enquanto equipe. Enfrentamos um adversário que é muito duro em seus domínios. Temos o que melhorar, mas valorizo muito os jogadores e a postura deles”, ressaltou.

Mesmo sob a pressão de jogar longe do Recife e com dez atletas em campo na reta final, a postura ofensiva da equipe foi o grande trunfo apontado pelo treinador. Para o treinador, a entrega dentro das quatro linhas refletiu o foco do Sport em conquista o acesso na Série B.

“Temos que seguir pensando grande. Temos que observar, analisar o desenvolvimento dentro de um jogo. O Sport tem a intenção, o DNA e a história de jogar para frente, ser propositivo e no segundo tempo tivemos tudo isso, podendo desenvolver este modelo com um jogador a menos. E isso é gratificante. Reforço o espírito de nossos atletas em não desistir”, concluiu o técnico.

Sport na Série B

O Sport enfrenta o Fortaleza, nesta sexta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, com a presença da torcida, já que a direção conseguiu um efeito suspensivo. O duelo é válido pela 34ª rodada da Série B e o clube rubro-negro pode mais uma vez entrar no G-6, já que Fortaleza e CRB empataram por 2x2, nesta segunda-feira (12).

Para isso, precisa vencer o Fortaleza e secar de novo: CRB e Atlético-GO. Ambos os adversários não podem ganhar os respectivos duelos.

O Atlético-GO visita a lanterna e já rebaixada Ponte Preta, também nesta sexta, às 19h30, enquanto o CRB enfrenta o Botafogo-PB, neste domingo (18), às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió.