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Transmissão online de Atlético-GO x Sport ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série B

O Escrete de Ouro acompanha o duelo deste domingo (11), em Goiânia, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 16:02 | Atualizado em 11/10/2026 às 17:21
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026 - Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife

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A Rádio Jornal transmite Atlético-GO x Sport ao vivo neste domingo (11), a partir das 16h10 (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva do Escrete de Ouro acompanha o confronto disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

Os torcedores podem acompanhar a transmissão pelo canal da Rádio Jornal no YouTube ou pelo aplicativo JC PE. As plataformas permitem seguir a cobertura da partida entre o Leão e o Dragão pela internet.

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Atlético-GO x Sport ao vivo na Rádio Jornal

O Escrete de Ouro prepara a cobertura do duelo pela Série B, com acompanhamento da partida entre pernambucanos e goianos.

A transmissão é uma opção para quem deseja ouvir o jogo e acompanhar os principais acontecimentos do confronto.

Assista à transmissão da Rádio Jornal pelo YouTube:

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Que horas começa Atlético-GO x Sport?

A partida entre Atlético-GO e Sport está marcada para as 16h10 deste domingo (11), no horário de Brasília. O confronto será realizado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B.

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Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.