Transmissão online de Atlético-GO x Sport ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série B
O Escrete de Ouro acompanha o duelo deste domingo (11), em Goiânia, com transmissão pelo YouTube da emissora e pelo aplicativo JC PE
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A Rádio Jornal transmite Atlético-GO x Sport ao vivo neste domingo (11), a partir das 16h10 (de Brasília), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A jornada esportiva do Escrete de Ouro acompanha o confronto disputado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
Os torcedores podem acompanhar a transmissão pelo canal da Rádio Jornal no YouTube ou pelo aplicativo JC PE. As plataformas permitem seguir a cobertura da partida entre o Leão e o Dragão pela internet.
Atlético-GO x Sport ao vivo na Rádio Jornal
O Escrete de Ouro prepara a cobertura do duelo pela Série B, com acompanhamento da partida entre pernambucanos e goianos.
A transmissão é uma opção para quem deseja ouvir o jogo e acompanhar os principais acontecimentos do confronto.
Assista à transmissão da Rádio Jornal pelo YouTube:
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Que horas começa Atlético-GO x Sport?
A partida entre Atlético-GO e Sport está marcada para as 16h10 deste domingo (11), no horário de Brasília. O confronto será realizado no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B.