Resultado Atlético-GO x Sport pela Série B: acompanhe o placar atualizado do jogo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Leão visita o Dragão pela 33ª rodada da competição nacional e busca uma vitória fora de casa para entrar no grupo de acesso à Série A

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport enfrenta o Atlético-GO neste domingo (11), às 16h10 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam espaço no grupo de classificação para a próxima fase da luta pelo acesso.

O Leão começa a rodada na oitava colocação, com 50 pontos, enquanto o Dragão ocupa o sexto lugar, com 52. Entre os dois clubes está o CRB, que soma 51 pontos. Uma vitória fora de casa pode levar a equipe pernambucana ao G-6, a depender também do resultado do concorrente alagoano.

Resultado de Atlético-GO x Sport pela Série B

Atlético-GO 1 x 0 Sport

O placar e as informações do confronto serão atualizados ao longo do jogo, com os principais acontecimentos da partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Resumo do 1º tempo

O Sport começou melhor e criou boas oportunidades nos primeiros minutos. Juan Alano acertou a trave, enquanto Barletta exigiu uma boa defesa de Paulo Vítor.

O Atlético-GO respondeu aos poucos e também levou perigo, principalmente em jogadas aéreas com João Pedro e Geovany Soares.

Na reta final, o Dragão aumentou a pressão e abriu o placar aos 48 minutos: Leandro Vilela lançou Geovany Soares, que driblou a marcação e finalizou para fazer 1 a 0. Com o resultado parcial, o Atlético-GO vai garantindo a entrada no G-6 da Série B.

Rádio Jornal transmite Atlético-GO x Sport

O Escrete de Ouro, equipe esportiva da Rádio Jornal, preparou uma jornada esportiva para acompanhar Atlético-GO x Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.

Ficha do jogo - Atlético-GO x Sport

Atlético-GO

Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Netinho; Geovany Soares, Bruno José e João Pedro. Técnico: Roger Silva.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, M. Benevenuto e Edson Lucas; Willian Oliveira (Zé Gabriel), Patrick de Paula e Juan Alano (Diego Hernández); Carlos de Pena (Kervin Andrade), C. Barletta e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.