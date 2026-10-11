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Resultado Atlético-GO x Sport pela Série B: acompanhe o placar atualizado do jogo

O Leão visita o Dragão pela 33ª rodada da competição nacional e busca uma vitória fora de casa para entrar no grupo de acesso à Série A

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 16:17 | Atualizado em 11/10/2026 às 17:40
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026 - Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife

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O Sport enfrenta o Atlético-GO neste domingo (11), às 16h10 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O confronto coloca frente a frente duas equipes que disputam espaço no grupo de classificação para a próxima fase da luta pelo acesso.

O Leão começa a rodada na oitava colocação, com 50 pontos, enquanto o Dragão ocupa o sexto lugar, com 52. Entre os dois clubes está o CRB, que soma 51 pontos. Uma vitória fora de casa pode levar a equipe pernambucana ao G-6, a depender também do resultado do concorrente alagoano.

Resultado de Atlético-GO x Sport pela Série B

  • Atlético-GO 1 x 0 Sport

O placar e as informações do confronto serão atualizados ao longo do jogo, com os principais acontecimentos da partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Resumo do 1º tempo

O Sport começou melhor e criou boas oportunidades nos primeiros minutos. Juan Alano acertou a trave, enquanto Barletta exigiu uma boa defesa de Paulo Vítor.

O Atlético-GO respondeu aos poucos e também levou perigo, principalmente em jogadas aéreas com João Pedro e Geovany Soares.

Na reta final, o Dragão aumentou a pressão e abriu o placar aos 48 minutos: Leandro Vilela lançou Geovany Soares, que driblou a marcação e finalizou para fazer 1 a 0. Com o resultado parcial, o Atlético-GO vai garantindo a entrada no G-6 da Série B.

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Rádio Jornal transmite Atlético-GO x Sport

O Escrete de Ouro, equipe esportiva da Rádio Jornal, preparou uma jornada esportiva para acompanhar Atlético-GO x Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no YouTube e no aplicativo JC PE.

Ficha do jogo - Atlético-GO x Sport

Atlético-GO

Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Netinho; Geovany Soares, Bruno José e João Pedro. Técnico: Roger Silva.

Sport

Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, M. Benevenuto e Edson Lucas; Willian Oliveira (Zé Gabriel), Patrick de Paula e Juan Alano (Diego Hernández); Carlos de Pena (Kervin Andrade), C. Barletta e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

  • Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO.
  • Horário: 16h10 (de Brasília).
  • Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
  • Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).
  • VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).
  • Onde assistir: RedeTV (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e SportyNet (YouTube).
  • Gol(s): Geovany Soares (Atlético-GO)
  • Cartão vermelho: Benevenuto (Sport)

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.