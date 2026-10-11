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O que o Sport precisa para chegar ao G-6 da Série B após empate com Atlético-GO? Entenda o cenário

Com dois pontos de distância para o G-6, time pernambucano precisa de tropeços dos concorrentes e terá dois compromissos seguidos na Ilha do Retiro

Por Thiago Seabra Publicado em 11/10/2026 às 18:55
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026
Imagem de Atlético-GO x Sport no Estádio Antônio Accioly, pela Série B 2026 - Deividson Isídio e Heber Gomes / Sport Recife

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O Sport segue na disputa por uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo (11), deixou o caminho do Leão mais complicado. Com 51 pontos, o time pernambucano ocupa a oitava colocação e precisa torcer por tropeços dos concorrentes para diminuir a distância em relação ao grupo que disputa o playoff de acesso.


O cenário poderia ser diferente. Se tivesse vencido o confronto direto em Goiânia, o Sport chegaria aos 53 pontos e entraria provisoriamente no G-6. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Benevenuto, o Leão buscou o empate com Perotti, resultado importante para manter a equipe viva na briga.

Agora, a atenção se volta para os jogos desta segunda-feira (12). CRB e Criciúma entram em campo e podem influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições. Para o Sport, o cenário ideal é uma combinação de resultados que impeça os adversários de ampliar a vantagem.

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O que o Sport precisa para entrar no G-6 da Série B?

O Sport tem 51 pontos, dois a menos que o Atlético-GO, atual sexto colocado, e precisa superar concorrentes diretos para alcançar o grupo de classificação.

O Dragão, que empatou com o Leão, perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem e ainda pode ser ultrapassado pelo CRB.

A equipe alagoana enfrenta o Fortaleza nesta segunda-feira (12), às 16h, na Arena Castelão.

O CRB também tem 51 pontos, mas disputou uma partida a menos que o Sport. Se vencer, chegará aos 54 pontos e ultrapassará o Atlético-GO, que permanecerá com 53.

Para o Sport, o melhor cenário é o empate entre CRB e Fortaleza. Nesse caso, o clube alagoano chegaria a 52 pontos, sem ultrapassar o Atlético-GO, enquanto o Fortaleza somaria mais um ponto na tabela.

O resultado não colocaria o Leão no G-6, mas evitaria uma vitória do concorrente direto e manteria a disputa aberta.

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Sport também precisa secar o Criciúma

Além do confronto entre CRB e Fortaleza, o Sport precisa acompanhar o jogo do Criciúma contra o América-MG, marcado para esta segunda-feira (12), às 19h30, no estádio Heriberto Hülse.

O Criciúma ocupa a quinta colocação, com 53 pontos em 32 partidas, e pode ampliar a distância para o Leão caso vença. Por isso, um tropeço da equipe catarinense seria importante para as pretensões pernambucanas na reta final da competição.

A missão, porém, não é simples. O América-MG aparece na 19ª colocação e, conforme o cenário informado, já está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2027. Ainda assim, o Sport precisa torcer para que o adversário consiga tirar pontos do Criciúma.

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Veja a tabela da Série B após o empate do Sport

Com o encerramento da partida entre Sport e Atlético-GO, o Leão permanece na oitava posição, com 51 pontos.

A tabela abaixo reúne os nove primeiros colocados, considerando os números após o jogo deste domingo.

Pos. Time Pts J V E D GP GC SG %
Vila Nova 61 33 18 7 8 46 31 +15 61%
Juventude 60 33 17 9 7 39 21 +18 60%
Novorizontino 57 32 16 9 7 54 27 +27 59%
Fortaleza 56 32 15 11 6 37 27 +10 58%
Criciúma 53 32 15 8 9 33 28 +5 55%
Atlético-GO 53 33 14 11 8 41 31 +10 53%
CRB 51 32 15 6 11 49 45 +4 53%
Sport 51 33 13 12 8 45 35 +10 51%
Operário-PR 49 33 13 10 10 44 43 +1 49%

Sport terá dois jogos seguidos na Ilha do Retiro

O próximo compromisso pode ser importante para as pretensões do Sport na Série B.

O time pernambucano recebe o Fortaleza na sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, em confronto que pode ter impacto direto na disputa pelas primeiras posições.

Na mesma noite, o Atlético-GO visita a Ponte Preta, às 19h30. O resultado do Dragão também será acompanhado pelo Leão, já que a equipe goiana é uma das concorrentes diretas por uma vaga no G-6.

Depois de enfrentar o Fortaleza, o Sport terá mais um compromisso em casa na sequência da competição. Aproveitar os jogos diante da torcida será fundamental para continuar perseguindo uma vaga no playoff de acesso.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.