O que o Sport precisa para chegar ao G-6 da Série B após empate com Atlético-GO? Entenda o cenário
Com dois pontos de distância para o G-6, time pernambucano precisa de tropeços dos concorrentes e terá dois compromissos seguidos na Ilha do Retiro
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O Sport segue na disputa por uma vaga no G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro, mas o empate por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo (11), deixou o caminho do Leão mais complicado. Com 51 pontos, o time pernambucano ocupa a oitava colocação e precisa torcer por tropeços dos concorrentes para diminuir a distância em relação ao grupo que disputa o playoff de acesso.
O cenário poderia ser diferente. Se tivesse vencido o confronto direto em Goiânia, o Sport chegaria aos 53 pontos e entraria provisoriamente no G-6. Mesmo com um jogador a menos após a expulsão de Benevenuto, o Leão buscou o empate com Perotti, resultado importante para manter a equipe viva na briga.
Agora, a atenção se volta para os jogos desta segunda-feira (12). CRB e Criciúma entram em campo e podem influenciar diretamente a disputa pelas primeiras posições. Para o Sport, o cenário ideal é uma combinação de resultados que impeça os adversários de ampliar a vantagem.
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O que o Sport precisa para entrar no G-6 da Série B?
O Sport tem 51 pontos, dois a menos que o Atlético-GO, atual sexto colocado, e precisa superar concorrentes diretos para alcançar o grupo de classificação.
O Dragão, que empatou com o Leão, perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem e ainda pode ser ultrapassado pelo CRB.
A equipe alagoana enfrenta o Fortaleza nesta segunda-feira (12), às 16h, na Arena Castelão.
O CRB também tem 51 pontos, mas disputou uma partida a menos que o Sport. Se vencer, chegará aos 54 pontos e ultrapassará o Atlético-GO, que permanecerá com 53.
Para o Sport, o melhor cenário é o empate entre CRB e Fortaleza. Nesse caso, o clube alagoano chegaria a 52 pontos, sem ultrapassar o Atlético-GO, enquanto o Fortaleza somaria mais um ponto na tabela.
O resultado não colocaria o Leão no G-6, mas evitaria uma vitória do concorrente direto e manteria a disputa aberta.
Sport também precisa secar o Criciúma
Além do confronto entre CRB e Fortaleza, o Sport precisa acompanhar o jogo do Criciúma contra o América-MG, marcado para esta segunda-feira (12), às 19h30, no estádio Heriberto Hülse.
O Criciúma ocupa a quinta colocação, com 53 pontos em 32 partidas, e pode ampliar a distância para o Leão caso vença. Por isso, um tropeço da equipe catarinense seria importante para as pretensões pernambucanas na reta final da competição.
A missão, porém, não é simples. O América-MG aparece na 19ª colocação e, conforme o cenário informado, já está matematicamente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2027. Ainda assim, o Sport precisa torcer para que o adversário consiga tirar pontos do Criciúma.
Veja a tabela da Série B após o empate do Sport
Com o encerramento da partida entre Sport e Atlético-GO, o Leão permanece na oitava posição, com 51 pontos.
A tabela abaixo reúne os nove primeiros colocados, considerando os números após o jogo deste domingo.
|Pos.
|Time
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|%
|1º
|Vila Nova
|61
|33
|18
|7
|8
|46
|31
|+15
|61%
|2º
|Juventude
|60
|33
|17
|9
|7
|39
|21
|+18
|60%
|3º
|Novorizontino
|57
|32
|16
|9
|7
|54
|27
|+27
|59%
|4º
|Fortaleza
|56
|32
|15
|11
|6
|37
|27
|+10
|58%
|5º
|Criciúma
|53
|32
|15
|8
|9
|33
|28
|+5
|55%
|6º
|Atlético-GO
|53
|33
|14
|11
|8
|41
|31
|+10
|53%
|7º
|CRB
|51
|32
|15
|6
|11
|49
|45
|+4
|53%
|8º
|Sport
|51
|33
|13
|12
|8
|45
|35
|+10
|51%
|9º
|Operário-PR
|49
|33
|13
|10
|10
|44
|43
|+1
|49%
Sport terá dois jogos seguidos na Ilha do Retiro
O próximo compromisso pode ser importante para as pretensões do Sport na Série B.
O time pernambucano recebe o Fortaleza na sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro, em confronto que pode ter impacto direto na disputa pelas primeiras posições.
Na mesma noite, o Atlético-GO visita a Ponte Preta, às 19h30. O resultado do Dragão também será acompanhado pelo Leão, já que a equipe goiana é uma das concorrentes diretas por uma vaga no G-6.
Depois de enfrentar o Fortaleza, o Sport terá mais um compromisso em casa na sequência da competição. Aproveitar os jogos diante da torcida será fundamental para continuar perseguindo uma vaga no playoff de acesso.