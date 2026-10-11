Notas do Sport: veja quem foi bem e quem decepcionou contra o Atlético-GO

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Comentarista do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou o desempenho dos jogadores rubro-negros no empate por 1 a 1 pela Série B

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O Sport empatou por 1 a 1 com o Atlético-GO, neste domingo (11), pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e os jogadores rubro-negros foram avaliados pelo comentarista Igor Moura, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal. Entre os destaques das notas está o atacante Perotti, autor do gol que garantiu o empate mesmo com a equipe pernambucana atuando com um jogador a menos.

Perotti recebeu nota 8, a maior avaliação entre os atletas do Sport. O atacante aproveitou o rebote após finalização de Diego Hernández no travessão e marcou aos 38 minutos do segundo tempo, encerrando um período de aproximadamente dois meses sem balançar as redes.

Outro destaque foi Willian Oliveira, que recebeu nota 7,5. Thiago Couto, Marcelo Ajul, Diego Hernández e Barletta também tiveram avaliações positivas, com nota 7,0 cada.

Notas do Escrete: Perotti é o destaque do Sport

O gol de Perotti foi decisivo para o resultado conquistado pelo Leão em Goiânia. Depois de sair atrás no placar, com gol de Geovany Soares, e perder Benevenuto, expulso aos 20 minutos da etapa final, o Sport conseguiu reagir e evitar a derrota fora de casa.

Além do autor do gol, Willian Oliveira recebeu uma das melhores avaliações de Igor Moura. O meio-campista ficou com nota 7,5, enquanto Thiago Couto, Marcelo Ajul, Diego Hernández e Barletta receberam 7,0.

Na outra ponta das avaliações, Claudinho teve a menor nota entre os jogadores relacionados, com 4,5. Edson Lucas recebeu 5,0, mesma pontuação de Juan Alano e Carlos de Pena.

Confira todas as notas do Sport contra o Atlético-GO

Veja a avaliação de Igor Moura, comentarista do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, para cada jogador do Sport que atuou na partida:

Perotti: 8,0

8,0 Willian Oliveira: 7,5

7,5 Thiago Couto: 7,0

7,0 Marcelo Ajul: 7,0

7,0 Diego Hernández: 7,0

7,0 Barletta: 7,0

7,0 Patrick de Paula: 6,5

6,5 Arthur Maron: 6,0

6,0 Kervin Andrade: 6,0

6,0 Neto Pessoa: 5,5

5,5 Benevenuto: 5,5

5,5 Edson Lucas: 5,0

5,0 Juan Alano: 5,0

5,0 Carlos de Pena: 5,0

5,0 Claudinho: 4,5

Sport segue na briga pelo G-6 da Série B

Com o empate, o Sport chegou aos 51 pontos e permaneceu na oitava colocação da Série B, dois pontos atrás do Atlético-GO, que ocupa o sexto lugar, com 53. A vitória teria colocado o Leão provisoriamente no grupo de classificação para o playoff de acesso.

Agora, o time pernambucano acompanha o confronto entre CRB e Fortaleza, marcado para esta segunda-feira (12), às 16h. O resultado pode alterar a configuração do G-6 na reta final da competição.

O próximo compromisso do Sport será contra o Fortaleza, na sexta-feira (16), às 20h30, na Ilha do Retiro. O Atlético-GO, por sua vez, visita a Ponte Preta no mesmo dia, às 19h30.