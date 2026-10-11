Escalações de Atlético-GO x Sport: veja os titulares e os reservas pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Com as equipes definidas para o duelo em Goiânia, veja os nomes relacionados por Mariano Soso e Roger Silva para a partida deste domingo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

As escalações de Atlético-GO e Sport para o confronto deste domingo (11) estão definidas. As equipes se enfrentam às 16h10 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O técnico Mariano Soso definiu o time titular do Sport com Thiago Couto no gol e Neto Pessoa no comando do ataque. Do lado goiano, Roger Silva escolheu Paulo Vitor como goleiro e João Pedro como uma das referências ofensivas do Atlético-GO.

O duelo é importante para a disputa por uma vaga no G-6. O Sport começa a rodada na oitava colocação, com 50 pontos, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52.





Escalação do Sport: veja os titulares e os reservas

O Sport vai a campo com Thiago Couto, Claudinho, M. Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas no sistema defensivo.

No meio-campo, a equipe conta com Willian Oliveira, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena. C. Barletta e Neto Pessoa completam a formação titular.

O técnico Mariano Soso também terá opções no banco de reservas, entre elas Biel, Diego Hernández, Clayson e Kervin.

Sport titular: Thiago Couto; Claudinho, M. Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena; C. Barletta e Neto Pessoa.

Thiago Couto; Claudinho, M. Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena; C. Barletta e Neto Pessoa. Reservas: Brenno, Augusto Pucci, Habraão, Baraka, Zé Gabriel, Biel, Diego Hernández, Clayson, Dudu, Kervin, Perotti e Arthur Maron.

Brenno, Augusto Pucci, Habraão, Baraka, Zé Gabriel, Biel, Diego Hernández, Clayson, Dudu, Kervin, Perotti e Arthur Maron. Técnico: Mariano Soso.

Escalação do Atlético-GO: confira os titulares e os suplentes

O Atlético-GO começa a partida com Paulo Vitor no gol. A linha defensiva tem Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes.

No meio-campo, Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Netinho foram escolhidos por Roger Silva. Geovany Soares, Bruno José e João Pedro formam o setor ofensivo.

Entre as alternativas para o decorrer da partida estão Henrique Freitas, Marrony, Guilherme Marques e Matheusinho.