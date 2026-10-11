Escalações de Atlético-GO x Sport: veja os titulares e os reservas pela Série B
Com as equipes definidas para o duelo em Goiânia, veja os nomes relacionados por Mariano Soso e Roger Silva para a partida deste domingo
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As escalações de Atlético-GO e Sport para o confronto deste domingo (11) estão definidas. As equipes se enfrentam às 16h10 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O técnico Mariano Soso definiu o time titular do Sport com Thiago Couto no gol e Neto Pessoa no comando do ataque. Do lado goiano, Roger Silva escolheu Paulo Vitor como goleiro e João Pedro como uma das referências ofensivas do Atlético-GO.
O duelo é importante para a disputa por uma vaga no G-6. O Sport começa a rodada na oitava colocação, com 50 pontos, enquanto o Atlético-GO aparece em sexto lugar, com 52.
Escalação do Sport: veja os titulares e os reservas
O Sport vai a campo com Thiago Couto, Claudinho, M. Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas no sistema defensivo.
No meio-campo, a equipe conta com Willian Oliveira, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena. C. Barletta e Neto Pessoa completam a formação titular.
O técnico Mariano Soso também terá opções no banco de reservas, entre elas Biel, Diego Hernández, Clayson e Kervin.
- Sport titular: Thiago Couto; Claudinho, M. Benevenuto, Marcelo Ajul e Edson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula, Juan Alano e Carlos de Pena; C. Barletta e Neto Pessoa.
- Reservas: Brenno, Augusto Pucci, Habraão, Baraka, Zé Gabriel, Biel, Diego Hernández, Clayson, Dudu, Kervin, Perotti e Arthur Maron.
- Técnico: Mariano Soso.
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Escalação do Atlético-GO: confira os titulares e os suplentes
O Atlético-GO começa a partida com Paulo Vitor no gol. A linha defensiva tem Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes.
No meio-campo, Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Netinho foram escolhidos por Roger Silva. Geovany Soares, Bruno José e João Pedro formam o setor ofensivo.
Entre as alternativas para o decorrer da partida estão Henrique Freitas, Marrony, Guilherme Marques e Matheusinho.
- Atlético-GO titular: Paulo Vitor; Ewerthon, Júnior Barreto, Adriano Martins e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Daniel Peixoto e Netinho; Geovany Soares, Bruno José e João Pedro.
- Reservas: Paulo Henrique, Kauã Henrique, Natã Felipe, Tito, Yuri, Cristiano, Henrique Freitas, Marrony, Guilherme Marques, Matheusinho e Isac Nilttton.
- Técnico: Roger Silva.