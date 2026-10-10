Atlético-GO x Sport ao vivo (11/10): onde assistir, horário e escalações
O confronto entre o Dragão e o Leão é um confronto direto por uma vaga na zona de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro
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O jogo do Sport contra o Atlético-GO, neste domingo (11), é decisivo para o futuro do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano visita o Dragão, às 16h10 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em partida válida pela 33ª rodada. Em caso de vitória, a equipe do técnico Mariano Soso entra no G-6.
Nesse cenário, o Sport ainda terá que "secar" o CRB, que não poderá vencer o Fortaleza, nesta segunda-feira (12), às 16h, na Arena Castelão. Na classificação, o Leão possui 50 pontos na 8ª colocação. Já o Dragão abre o G-6 na 6ª colocação com 52. Entre eles, ainda tem o CRB com 51 pontos.
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Leão
O técnico Mariano Soso não contará no Sport com o lateral-esquerdo Raí Lopes, que irá cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o meio-campista Biel retorna de suspensão.
Na lateral-esquerdo, o substituto natural é Edson Lucas. O restante da escalação deve ser a mesma adotada no último jogo - a vitória em casa sobre o São Bernardo.
"Nessa reta final, é tudo mais intenso, e estamos mentalizando o jogo contra o Atlético-GO com muita determinação. Viajamos bastante concentrados e encerramos a preparação conscientes da importância dessa partida para o objetivo final da equipe. Cada jogo, para nós, é uma final, e assim será encarado o desafio aqui em Goiânia", afirmou o atacante Neto Pessoa.
Adversário
O técnico Roger Silva terá desfalques importantes para escalar o Atlético-GO diante do Sport, seu ex-clube. O principal problema está no setor de ataque: o centroavante Gustavo Coutinho cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e, além disso, estaria impedido de atuar por razões contratuais, já que pertence ao próprio clube pernambucano.
Além da baixa no ataque, a comissão técnica também não poderá contar com o meia Marrony, que voltou a relatar dores no púbis e foi vetado do departamento médico.
Onde assistir ao vivo
O Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, preparou uma super jornada esportiva para o jogo do Sport pela Série B. A transmissão estará disponível no canal da emissora no Youtube, além do aplicativo JC PE. Na telinha, a partida será exibida pelos canais RedeTV (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e SportyNet (Youtube).
Ficha do jogo - Atlético-GO x Sport
Atlético-GO
Paulo Vitor; Ewerthon, Adriano Martins, Júnior Barreto e Guilherme Lopes; Netinho, Peixoto e Henrique Freitas; Gustavo Maia, João Pedro e Geovany Soares. Técnico: Roger Silva.
Sport
Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Ajul, Benevenuto e Édson Lucas; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Carlos de Pena; Juan Alano, Barletta e Neto Pessoa. Técnico: Mariano Soso.
- Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO.
- Horário: 16h10 (de Brasília).
- Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
- Assistentes: Alex Sandro Quadros Thome (RR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF).
- VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).
- Onde assistir: RedeTV (TV aberta), ESPN (TV fechada), Disney+ (streaming) e SportyNet (Youtube).