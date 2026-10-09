Sport consegue efeito suspensivo e poderá ter torcida contra o Fortaleza
Antes de enfrentar o Tricolor do Pici, na próxima sexta-feira, o Leão visita o Atlético-GO, em confronto direto pela 33ª rodada da Série B
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O Sport poderá contar com o apoio da torcida rubro-negra no duelo contra o Fortaleza, marcado para o dia 16 de outubro, às 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em partida válida pela 34ª da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu um efeito suspensivo junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e evitou que a partida fosse disputada com portões fechados. A decisão ainda não foi formalizada oficialmete pelo clube pernambucano.
Inicialmente, o Leão havia sido punido pelo tribunal com perda de mando de campo (dois jogos de portões fechados) e multa de R$ 50 mil devido à confusão promovida por uma torcida organizada no jogo contra o CRB pela 28ª rodada.
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Sport e CRB haviam sido denunciados com base no artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). No caso do Rubro-Negro, a denúncia ocorreu com respaldo no inciso I do artigo, combinado com o parágrafo 2º, que trata da responsabilidade do clube visitante em desordens.
O processo teve como base o relato do árbitro Davi de Oliveira Lacerda, que registrou em súmula invasões de torcedores do Sport após o apito final, confronto com o policiamento e arremesso de objetos.
Com a decisão atual, a expectativa gira em torno do jogo seguinte como mandante - a partida contra o Criciúma, válida pela 35ª rodada, no dia 23 de outubro. Esse seria o segundo jogo previsto pela pena inicial do STJD.
Antes de pensar no Fortaleza e nos desdobramentos extracampo, o foco rubro-negro é total na 33ª rodada. O Leão visita o Atlético-GO, neste domingo (11), às 16h10 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly. A partida pode sacramentar o retorno ao G-6.
Classificação do Sport
Na classificação da Série B, o Sport possui 50 pontos na 8ª colocação. O Atlético-GO, próximo adversário, é o 6º colocado com 52 pontos. Entre eles, ainda tem o CRB com 51 pontos. Assim, o duelo entre o Leão e o Dragão ganha status de confronto direto.