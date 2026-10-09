Com presença de Biel, Sport realiza 3ª edição do Programa Torcedor Nota 10 na Ilha do Retiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cerca de 250 estudantes de escola municipal de Olinda vivenciaram uma experiência especial no estádio durante a partida contra o São Bernardo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Ilha do Retiro foi palco de mais uma edição emocionante do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa do Sport que une educação, inclusão social e incentivo ao esporte. A ação ocorreu nesta terça-feira (6), durante o confronto contra o São Bernardo pela Série B, e contou com a participação especial do meia Biel.

Cerca de 250 estudantes da Escola Municipal Monsenhor Fabrício, situada no bairro de Peixinhos, em Olinda, vivenciaram uma experiência inesquecível no estádio.

Recepcionados com muita festa pelos mascotes Léo e Nina, os alunos foram acomodados no setor de cadeiras de ampliação, onde ganharam kits com lanches e brindes. Suspenso da partida, o meia Biel fez questão de visitar o setor reservado para conversar, tirar fotos e retribuir o carinho da garotada.

“É uma sensação indescritível sentir esse carinho sincero das crianças. Fazer parte dessa ação e ver o brilho no olho de cada uma delas ao pisar na Ilha do Retiro renova as nossas energias. O futebol tem esse poder transformador, e o Programa Torcedor Nota 10 mostra como o esporte e a educação andam lado a lado para incentivar esses jovens a realizarem seus sonhos”, destacou Biel.

Veja também: melhores momentos de Sport 2x1 São Bernardo