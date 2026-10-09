Com presença de Biel, Sport realiza 3ª edição do Programa Torcedor Nota 10 na Ilha do Retiro
Cerca de 250 estudantes de escola municipal de Olinda vivenciaram uma experiência especial no estádio durante a partida contra o São Bernardo
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A Ilha do Retiro foi palco de mais uma edição emocionante do Programa Torcedor Nota 10, iniciativa do Sport que une educação, inclusão social e incentivo ao esporte. A ação ocorreu nesta terça-feira (6), durante o confronto contra o São Bernardo pela Série B, e contou com a participação especial do meia Biel.
Cerca de 250 estudantes da Escola Municipal Monsenhor Fabrício, situada no bairro de Peixinhos, em Olinda, vivenciaram uma experiência inesquecível no estádio.
Recepcionados com muita festa pelos mascotes Léo e Nina, os alunos foram acomodados no setor de cadeiras de ampliação, onde ganharam kits com lanches e brindes. Suspenso da partida, o meia Biel fez questão de visitar o setor reservado para conversar, tirar fotos e retribuir o carinho da garotada.
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“É uma sensação indescritível sentir esse carinho sincero das crianças. Fazer parte dessa ação e ver o brilho no olho de cada uma delas ao pisar na Ilha do Retiro renova as nossas energias. O futebol tem esse poder transformador, e o Programa Torcedor Nota 10 mostra como o esporte e a educação andam lado a lado para incentivar esses jovens a realizarem seus sonhos”, destacou Biel.