Sport perde Raí Lopes e ganha retorno de Biel para confronto direto contra Atlético-GO

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O duelo entre o Leão e o Dragão, no próximo domingo, é um confronto direto por uma vaga na zona de classificação da Segunda Divisão

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O Sport terá um desfalque importante para o decisivo confronto direto contra o Atlético-GO, marcado para este domingo (11), às 16h10, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B. O lateral-esquerdo Rai Lopes está fora da partida por ter que cumprir suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo. Para o seu lugar, o provável substituto é o também lateral-esquerdo Edson Lucas.

Por outro lado, o Leão contará com o retorno do meia Biel, que cumpriu suspensão na vitória sobre o São Bernardo no compromisso anterior e volta a ficar à disposição.

Enquanto isso, o departamento médico segue sem poder contar com os meio-campistas Diego Hernández e Fernando Sobral, além do atacante Marlon, que continuam em processo de recuperação de suas respectivas lesões musculares.

A programação de viagem da equipe prevê o último treinamento no Recife para a manhã desta sexta-feira (9), no centro de treinamento, com embarque para Goiânia agendado para o período da tarde. Já em solo goiano, o elenco realizará uma última atividade no sábado, encerrando a preparação e entrando em regime de concentração para o embate.

O duelo em Goiânia tem enorme peso na tabela e é um verdadeiro confronto direto. O Sport aparece na 8ª colocação com 50 pontos, colado na briga pelo acesso, enquanto o Atlético-GO (Dragão) ocupa a 6ª posição com 52 pontos, sendo exatamente a equipe que abre o G-6 da competição.

Sub-20 do Sport

O técnico Daniel Neri é o novo comandante do Sub-20 do Sport. Aos 47 anos, o português assinou um contrato de duas temporadas com o clube rubro-negro. O último clube dele foi o Sub-20 do Náutico.

