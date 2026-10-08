Ex-Sport, Zé Lucas marca primeiro gol da carreira em vitória do Cruzeiro; veja como foi

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Revelado pelo Sport, volante de 18 anos balançou as redes pela primeira vez na carreira e ajudou o Cruzeiro a vencer o São Paulo no Mineirão

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O volante Zé Lucas, revelado pelas categorias de base do Sport, marcou o primeiro gol de sua carreira como jogador profissional na noite desta quarta-feira (7), durante a vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o São Paulo, no Mineirão, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Aos 18 anos, o meio-campista marcou o segundo gol da equipe mineira, já no início da segunda etapa, após participar da construção da jogada desde o campo defensivo. Kaio Jorge havia aberto o placar ainda no primeiro tempo, com assistência de Matheus Pereira.

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O resultado levou o Cruzeiro aos 48 pontos e à quarta colocação provisória da Série A. O São Paulo, por sua vez, permaneceu com 36 pontos, ainda envolvido na disputa para se afastar da zona de rebaixamento.

Contratado pelo clube mineiro após se destacar com a camisa do Sport, Zé Lucas precisou de 66 partidas como profissional para balançar as redes pela primeira vez, considerando os 57 jogos disputados pelo Leão da Ilha e as nove atuações pelo Cruzeiro, segundo dados do portal oGol.

Como foi o primeiro gol de Zé Lucas pelo Cruzeiro?

O primeiro gol da carreira de Zé Lucas começou com uma participação crucial do próprio volante na defesa. Na entrada da área do Cruzeiro, o jogador interceptou um passe durante uma tentativa de ataque do São Paulo e iniciou a saída de bola da equipe mineira.

Após recuperar a posse, Zé Lucas tocou para um companheiro e recebeu a devolução. Com espaço, avançou conduzindo a bola pelo meio-campo, ultrapassou a linha central e deu sequência ao contra-ataque.

Já no campo ofensivo, o volante acionou Bruno Rodrigues pelo lado direito. O atacante avançou e arriscou uma finalização de fora da área, obrigando o goleiro Coronel a espalmar a bola.

No rebote, Kaio Jorge dominou e finalizou enquanto caía, mas a bola acertou a trave. A sobra voltou para a pequena área, onde estava Zé Lucas, que havia acompanhado toda a jogada desde a recuperação da posse e pedia o passe ao companheiro.

A bola não chegou da maneira esperada, mas acabou encontrando o jovem volante, que, bem posicionado, aproveitou o rebote e cabeceou para o fundo das redes, ampliando o placar para o Cruzeiro e marcando o primeiro gol de sua carreira profissional.

O lance mostrou uma característica importante do meio-campista: a capacidade de recuperar a bola, participar da construção ofensiva e chegar à área adversária para concluir as jogadas.

Zé Lucas comemora primeiro gol da carreira

Após a partida, Zé Lucas utilizou seu perfil no Instagram para celebrar o momento. O jogador destacou a realização de um sonho e agradeceu pela oportunidade de defender o Cruzeiro.

"Meu primeiro gol como profissional! Realização de um sonho! Obrigado, Deus, pela oportunidade de vestir a camisa deste gigante! Ser Cruzeiro é bom demais!", escreveu o volante.

O gol representa mais um capítulo na trajetória do jogador, que iniciou a carreira profissional pelo Sport em 2025 e se transferiu para o Cruzeiro em 2026, após ganhar destaque como uma das principais promessas formadas na Ilha do Retiro.

Quantos jogos Zé Lucas disputou antes de marcar o primeiro gol?

De acordo com os números do portal especializado oGol, Zé Lucas marcou seu primeiro gol como profissional em sua 66ª partida, durante a vitória do Cruzeiro sobre o São Paulo.

Revelado pelo Sport, o volante estreou profissionalmente em 2025 e disputou 57 partidas pelo Rubro-negro antes de ser negociado com o clube mineiro. Já pelo Cruzeiro, precisou de nove jogos para balançar as redes pela primeira vez.

Apesar da quantidade de partidas, é importante considerar o tempo efetivo do jogador em campo. Ao todo, Zé Lucas acumula 4.531 minutos como profissional, com média de 68,7 minutos por jogo.

Confira os números de Zé Lucas como profissional:

Sport (2025): 34 jogos, 2.491 minutos e média de 73,3 minutos por partida;

34 jogos, 2.491 minutos e média de 73,3 minutos por partida; Sport (2026): 23 jogos, 1.712 minutos e média de 74,4 minutos por partida;

23 jogos, 1.712 minutos e média de 74,4 minutos por partida; Cruzeiro (2026): 9 jogos, 328 minutos e média de 36,4 minutos por partida.

9 jogos, 328 minutos e média de 36,4 minutos por partida. Total: 66 jogos, 4.531 minutos e média de 68,7 minutos por partida.

Além disso, a ausência de gols até então não era necessariamente um indicativo de baixo rendimento. Isso porque Zé Lucas construiu boa parte de sua trajetória atuando como primeiro volante, posição que exige maior participação na marcação, na recuperação de bolas e na proteção do sistema defensivo, em vez de uma presença constante na área adversária.

De camisa 5 a camisa 8: a evolução de Zé Lucas no meio-campo

Embora tenha se destacado inicialmente pelas características defensivas, Zé Lucas também apresenta qualidades na saída de bola, na condução e na distribuição do jogo. Essas características permitem que o jovem desempenhe diferentes funções no meio-campo.

Tradicionalmente utilizado como camisa 5, mais próximo dos zagueiros e responsável pela proteção defensiva, o jogador também vem sendo trabalhado para atuar como camisa 8, função que exige maior participação na construção das jogadas e liberdade para avançar ao campo ofensivo.

Essa versatilidade foi destacada recentemente pelo próprio Zé Lucas durante uma convocação para a Seleção Brasileira Sub-20. Na ocasião, o volante explicou que o técnico Paulo Victor vinha trabalhando com ele nas duas posições.

"O Paulo Victor conversa muito comigo, ele passa muito o estilo de jogo que ele quer, o estilo de jogo que ele pede, tanto como de 5 como de 8. Ele pede que eu faça bem essas duas funções e eu consigo fazer", afirmou.

O gol diante do São Paulo apresentou justamente uma combinação dessas características. Zé Lucas iniciou o lance com uma interceptação próxima à própria área, avançou com a bola, participou da troca de passes e apareceu dentro da pequena área para finalizar.

O movimento demonstra como a participação ofensiva pode ampliar as possibilidades de utilização do jovem, sem que ele deixe de desempenhar as responsabilidades defensivas que marcaram seu início de carreira.

Da base do Sport ao primeiro gol pelo Cruzeiro

A trajetória de Zé Lucas começou nas categorias de base do Sport, clube pelo qual também torcia desde a infância. O jogador ingressou no Rubro-negro aos oito anos de idade e passou sete temporadas atuando no futsal, antes de realizar a transição para o futebol de campo.

Depois de percorrer as categorias de formação do Leão, chegou ao elenco profissional em 2025 e rapidamente conquistou espaço. As atuações também renderam oportunidades nas seleções brasileiras de base.

Em 2025, Zé Lucas foi capitão da Seleção Brasileira Sub-17 na conquista do Campeonato Sul-Americano da categoria. Posteriormente, passou a integrar a Seleção Sub-20.

O desempenho despertou interesse de clubes do futebol europeu, como Barcelona e Real Betis, além de observações de representantes do Grupo City.

Em 2026, o Sport negociou o volante com o Cruzeiro. O acordo foi fechado por US$ 5 milhões, valor divulgado à época como equivalente a aproximadamente R$ 28 milhões, pela aquisição de 60% dos direitos econômicos do atleta.

O clube pernambucano manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, de olho em uma possível transferência futura.

Agora, depois de 57 partidas pelo Sport e nove pelo Cruzeiro, Zé Lucas acrescenta o primeiro gol como profissional ao currículo, em uma temporada marcada pela mudança de clube e pela busca por espaço no futebol brasileiro.

Como foi Cruzeiro 2 x 0 São Paulo?

O São Paulo começou a partida criando oportunidades nos primeiros minutos, mas o Cruzeiro assumiu o controle das ações ofensivas ao longo do primeiro tempo.

A equipe comandada por Artur Jorge levou perigo em finalizações de William e Kaio Jorge, até conseguir abrir o placar na reta final da etapa inicial. Após lançamento de Felipe Morais, Matheus Pereira recebeu a bola e serviu Kaio Jorge, que finalizou para marcar o primeiro gol da noite.

No início do segundo tempo, Zé Lucas ampliou a vantagem em um contra-ataque iniciado por ele mesmo. Depois disso, o São Paulo tentou reagir, enquanto o Cruzeiro explorou os espaços deixados pela equipe visitante.

Com a vitória, o clube mineiro chegou aos 48 pontos e assumiu provisoriamente a quarta posição do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Bahia, que ainda entram em campo na rodada, podem ultrapassar a equipe celeste.

Na próxima rodada, o Cruzeiro visita o Red Bull Bragantino, na segunda-feira, às 21h. Já o São Paulo recebe o Vitória, no Morumbis, no sábado, também às 21h, em confronto importante na disputa contra o rebaixamento.

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