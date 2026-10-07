Sport fica a dois pontos do G-6 após derrota do Atlético-GO; veja a tabela

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Após vencer o São Bernardo, Leão vê Atlético-GO tropeçar diante do CRB e terá confronto direto no domingo para tentar entrar no grupo de acesso

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O Sport está a apenas dois pontos do G-6 da Série B do Campeonato Brasileiro. Após vencer o São Bernardo por 2 a 1, na última terça-feira (6), o Leão da Ilha viu o Atlético-GO ser derrotado pelo CRB por 3 a 1, nesta quarta-feira (7), no Rei Pelé, e permanecer na sexta colocação, com 52 pontos.

Com o resultado, o Rubro-negro pernambucano segue com 50 pontos, agora na oitava colocação, após ser ultrapassado pelo CRB, que chegou aos 51 pontos e assumiu o sétimo lugar. Apesar de perder uma posição, o Sport continua próximo da zona de acesso à Série A.

O cenário ganha ainda mais importância porque Sport e Atlético-GO se enfrentam no próximo domingo (11), pela 33ª rodada. Uma vitória rubro-negra faria o Leão chegar aos 53 pontos e ultrapassar o adversário goiano na classificação.

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Sport fica a dois pontos do G-6 da Série B

A derrota do Atlético-GO para o CRB manteve a distância entre o Sport e o grupo dos seis primeiros em apenas dois pontos. O Dragão permaneceu com 52, enquanto o Leão da Ilha chegou aos 50 após a vitória sobre o São Bernardo.

Por outro lado, o triunfo do CRB movimentou a disputa pelas primeiras posições. A equipe alagoana chegou aos 51 pontos e ultrapassou o Sport, que caiu da sétima para a oitava colocação.

O Operário-PR, outro concorrente direto, também tropeçou na rodada. A equipe paranaense perdeu por 2 a 1 para o Botafogo-SP, no Germano Krüger, e permaneceu com 48 pontos, dois atrás do Sport.

Já o Fortaleza venceu o América-MG por 1 a 0 e chegou aos 56 pontos, assumindo a terceira colocação. Com isso, o time cearense abriu seis pontos de vantagem sobre o Rubro-negro pernambucano.

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Como está a disputa pelo G-6?

Após os resultados desta quarta-feira (7), a parte da classificação que interessa diretamente ao Sport apresenta a seguinte situação:

4° Novorizontino: 54 pontos (31 jogos)

54 pontos (31 jogos) 5º Criciúma: 53 pontos (31 jogos);

53 pontos (31 jogos); 6º Atlético-GO: 52 pontos (32 jogos);

52 pontos (32 jogos); 7º CRB: 51 pontos (32 jogos);

51 pontos (32 jogos); 8º Sport: 50 pontos (32 jogos);

50 pontos (32 jogos); 9º Operário-PR: 48 pontos (32 jogos).

Novorizontino e Criciúma ainda entram em campo nesta quinta-feira (8), onde enfrentam Náutico e Ceará, respectivamente, ambos os jogos acontecem às 19h30.

A partida entre Criciúma e Ceará acontece na Arena Castelão, enquanto Novorizontino e Náutico se enfrentam no Estádio dos Aflitos.

Sport pode entrar no G-6 na próxima rodada?

Sim, o Sport ainda tem possibilidades de entrar no G-6 na 33ª rodada. Para isso, o primeiro passo será vencer o Atlético-GO, no confronto direto marcado para domingo (11), em Goiânia.

Com uma vitória, o Leão da Ilha chegaria aos 53 pontos, enquanto o Atlético-GO permaneceria com 52. Dessa maneira, o Rubro-negro ultrapassaria o Dragão, mas ainda precisaria acompanhar os resultados dos demais concorrentes.

Um dos principais jogos será entre Fortaleza e CRB, na segunda-feira (12). Caso o Sport vença o Atlético-GO e o CRB não vença o Fortaleza, a equipe pernambucana também ultrapassará os alagoanos, que têm atualmente 51 pontos.

Entretanto, a entrada no G-6 também dependerá da situação do Criciúma, que ainda enfrenta o Ceará nesta quinta-feira (8) e recebe o América-MG na próxima rodada.

Se o Criciúma perder os dois compromissos, permanecerá com 53 pontos. Nesse caso, o Sport poderá alcançá-lo e a classificação dependerá dos critérios de desempate. Caso a equipe catarinense conquiste pelo menos um ponto, chegará a 54 ou mais e ficará fora do alcance rubro-negro na 33ª rodada.

Quais resultados interessam ao Sport?

Para continuar com possibilidades de entrar no G-6 já na próxima rodada, o cenário mais favorável ao Sport envolve os seguintes resultados:

Sport vencer o Atlético-GO: chega aos 53 pontos e ultrapassa o adversário;

chega aos 53 pontos e ultrapassa o adversário; CRB perder ou empatar com o Fortaleza: permanece com 51 ou chega a 52 pontos, ficando atrás do Sport;

permanece com 51 ou chega a 52 pontos, ficando atrás do Sport; Criciúma perder para Ceará e América-MG: permanece com 53 pontos e pode ser alcançado pelo Leão;

permanece com 53 pontos e pode ser alcançado pelo Leão; Operário-PR não vencer o Goiás: evita que o concorrente paranaense chegue aos 51 pontos.

Mesmo com essa combinação, a entrada no G-6 não seria automática, já que o Sport poderia terminar empatado em pontos com o Criciúma. Nesse caso, seria necessário considerar os critérios de desempate da competição.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo domingo (11), às 16h10, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 33ª rodada da Série B.

O confronto direto representa uma oportunidade importante para o Leão diminuir o número de concorrentes à sua frente. Com apenas dois pontos separando as equipes, uma vitória rubro-negra será suficiente para ultrapassar o Atlético-GO e manter o Sport na disputa por uma vaga no G-6.