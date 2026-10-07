Quem o Sport precisa secar para terminar a rodada perto do G-6 da Série B? Entenda a situação na tabela de classificação

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Sport está a uma posição do G-6 e precisa que os dois concorrentes diretos não vençam seus jogos nesta quarta-feira pela Série B; confira

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O Sport está de olho no G-6 da Série B após vencer o São Bernardo por 2 a 1 nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 50 pontos, subiu duas posições e assumiu provisoriamente a 7ª colocação, ficando a apenas uma posição do grupo de acesso.

Agora, para terminar a 32ª rodada na sétima posição, o Sport precisa secar dois concorrentes diretos: CRB e Operário-PR. As duas equipes ainda entram em campo nesta quarta-feira (7).





O que o Sport precisa para permanecer em 7º lugar?

A situação do Sport é simples: CRB e Operário-PR não podem vencer seus respectivos jogos para que o Leão termine a rodada na atual sétima colocação.

Caso um dos dois adversários conquiste os três pontos, ultrapassa o Sport na tabela e tira o time pernambucano da sétima posição.

Por outro lado, se CRB e Operário-PR empatarem ou perderem, o Sport permanece na sétima colocação ao fim da rodada.

O cenário, portanto, é de atenção aos dois jogos desta quarta-feira. O Leão precisa acompanhar principalmente os resultados dos concorrentes que estavam à sua frente antes da vitória sobre o São Bernardo.

Operário-PR x Botafogo-SP

O primeiro jogo que interessa ao Sport será entre Operário-PR e Botafogo-SP. A partida está marcada para esta quarta-feira (7), às 19h30, no Estádio Germano Krüger.

O Operário-PR foi ultrapassado pelo Sport após a vitória rubro-negra e ainda precisa entrar em campo pela 32ª rodada. Uma vitória faria a equipe paranaense recuperar a posição e deixar o Leão novamente atrás na tabela.

Por isso, para o Sport, o resultado ideal é um empate ou uma vitória do Botafogo-SP.

CRB x Atlético-GO

O outro jogo que merece atenção do torcedor rubro-negro será entre CRB e Atlético-GO, também nesta quarta-feira (7). As equipes se enfrentam no Rei Pelé, às 20h30.

Assim como no confronto do Operário-PR, o Sport precisa que o adversário direto não conquiste os três pontos. Um empate ou uma derrota do CRB mantém o Leão à frente da equipe alagoana na tabela.

Portanto, o torcedor do Sport pode ficar de olho no resultado de CRB x Atlético-GO a partir das 20h30.

Sport está a uma posição do G-6

A vitória sobre o São Bernardo mudou o cenário do Sport na tabela. O Leão chegou aos 50 pontos e saltou da nona para a sétima colocação, ficando a uma posição do grupo de acesso à Série A.

O triunfo por 2 a 1 na Ilha do Retiro teve gols de Neto Pessoa e Patrick de Paula para o Sport, enquanto Pedrinho marcou para o São Bernardo. O gol da vitória foi marcado por Patrick de Paula aos 40 minutos do segundo tempo.

Próximo jogo do Sport

Depois da vitória sobre o São Bernardo, o Sport volta a campo no próximo domingo (11). O Leão enfrenta o Atlético-GO, às 16h10, no Castelo do Dragão, em Goiânia.

O confronto será importante para o time pernambucano na disputa pelas primeiras posições da Série B e na tentativa de se aproximar ainda mais do G-6.