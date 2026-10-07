O que o Sport precisa para entrar no G-6 da Série B na próxima rodada?

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Leão da Ilha chegou aos 50 pontos após vencer o São Bernardo e agora acompanha os concorrentes antes do confronto direto com o Atlético-GO.

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O Sport entrou de vez na briga pelo G-6 da Série B após vencer o São Bernardo por 2 a 1, na Ilha do Retiro. Com o resultado, o Leão chegou aos 50 pontos e assumiu provisoriamente a sétima colocação da competição.

Agora, o Rubro-negro começa a fazer as contas para saber se pode entrar no G-6 já na próxima rodada. O cenário ainda depende do complemento da 32ª rodada, já que concorrentes como Atlético-GO, Fortaleza, Criciúma, CRB e Operário-PR ainda entram em campo.

Porém, uma coisa já é certa: o Sport precisa vencer o Atlético-GO no próximo domingo (11) para chegar aos 53 pontos. A partir daí, o Leão da Ilha terá que contar com uma combinação de resultados dos concorrentes.

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CRB x Atlético-GO: empate é o melhor resultado para o Sport

Um dos principais jogos para as contas rubro-negras acontece nesta quarta-feira (7). CRB e Atlético-GO se enfrentam às 20h30, no Rei Pelé. O Dragão tem 52 pontos, enquanto os alagoanos aparecem com 48.

Apesar de uma derrota do Atlético-GO deixar o atual sexto colocado com apenas dois pontos de vantagem sobre o Sport, o resultado faria o CRB chegar aos 51 pontos e ultrapassar o Leão. Por isso, olhando para os dois concorrentes, o empate é mais interessante.

Com a igualdade, o Atlético-GO chegaria aos 53 pontos, enquanto o CRB ficaria com 49. Assim, o Sport continuaria à frente dos alagoanos e poderia alcançar o Dragão justamente no confronto direto da próxima rodada.

Já uma vitória do Atlético-GO seria o cenário mais complicado. O time goiano chegaria aos 55 pontos e não poderia mais ser alcançado pelo Sport na 33ª rodada.

Qual o melhor cenário para o Sport na 32ª rodada?

Antes de pensar no confronto contra o Atlético-GO, o Sport ainda precisa acompanhar o restante da 32ª rodada. O melhor cenário possível para o Leão seria:

CRB e Atlético-GO empatarem: o Dragão chegaria aos 53 pontos, enquanto o CRB ficaria com 49, atrás do Sport;

o Dragão chegaria aos 53 pontos, enquanto o CRB ficaria com 49, atrás do Sport; Fortaleza perder para o América-MG: permaneceria com 53 pontos e ainda poderia ser alcançado pelo Sport;

permaneceria com 53 pontos e ainda poderia ser alcançado pelo Sport; Criciúma perder para o Ceará: também continuaria com 53 pontos e ao alcance do Leão;

também continuaria com 53 pontos e ao alcance do Leão; Operário-PR tropeçar contra o Botafogo-SP: evitaria que a equipe paranaense ultrapassasse ou encostasse ainda mais no Sport.

Essa combinação deixaria o Sport com 50 pontos, atrás de Atlético-GO, Fortaleza e Criciúma, todos com 53, mas ainda com a possibilidade de alcançar essas equipes na rodada seguinte.

E o que precisaria acontecer na 33ª rodada?

Se o cenário ideal da rodada atual acontecer, o Sport passaria a depender de uma nova combinação na 33ª rodada. O principal resultado, naturalmente, seria uma vitória rubro-negra no confronto direto contra o Atlético-GO.

Sport vencer o Atlético-GO: o Leão chegaria aos 53 pontos e impediria o adversário de aumentar a pontuação;

o Leão chegaria aos 53 pontos e impediria o adversário de aumentar a pontuação; Fortaleza perder para o CRB: permaneceria com 53 pontos;

permaneceria com 53 pontos; Criciúma perder para o América-MG: também permaneceria com 53 pontos;

também permaneceria com 53 pontos; Operário-PR continuar deixando pontos pelo caminho: o time paranaense também não pode terminar a rodada acima da pontuação alcançada pelo Sport.

Há uma diferença importante nas contas de Fortaleza e Criciúma: se ambos chegarem à 33ª rodada com 53 pontos, precisarão perder novamente para permanecer ao alcance do Sport. Um empate levaria qualquer um deles aos 54 pontos.

Existem outros cenários para o Sport entrar no G-6?

Sim. A combinação apresentada acima é a mais favorável ao Sport, mas não é a única que pode colocar o Leão entre os seis primeiros. Outros resultados ainda podem manter a possibilidade aberta, principalmente porque o confronto direto contra o Atlético-GO permite ao Rubro-negro tirar pontos de um concorrente.

Se CRB e Atlético-GO empatarem

Este é o cenário mais favorável. O Atlético-GO chegaria aos 53 pontos e o CRB aos 49. Com uma vitória no confronto direto da rodada seguinte, o Sport também alcançaria os 53 pontos e poderia superar o Dragão nos critérios de desempate.

Nesse caso, tropeços de Fortaleza e Criciúma seriam fundamentais para abrir espaço no G-6, enquanto CRB e Operário-PR precisariam continuar atrás do Sport.

Se o CRB vencer o Atlético-GO

O Sport também continuaria com possibilidade de entrar no G-6. O Atlético-GO permaneceria com 52 pontos e poderia ser ultrapassado diretamente pelo Leão, já que uma vitória rubro-negra no domingo levaria o Sport aos 53.

O problema é que o CRB chegaria aos 51 pontos e ultrapassaria momentaneamente o Sport. A conta ficaria mais apertada, mas a equipe alagoana enfrentará justamente o Fortaleza na 33ª rodada, outro concorrente direto na disputa.

Se o Atlético-GO vencer o CRB

Este seria o cenário mais complicado. O Atlético-GO chegaria aos 55 pontos e ficaria fora do alcance do Sport na rodada seguinte.

Mesmo assim, o Leão ainda poderia chegar aos 53 pontos e tentar tomar a vaga de Fortaleza ou Criciúma. Para isso, pelo menos uma dessas equipes precisaria permanecer ao alcance do Sport, enquanto CRB e Operário-PR não poderiam aproveitar a sequência para passar o Rubro-negro.

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Fortaleza e Criciúma são fundamentais nas contas

Independentemente do que acontecer entre CRB e Atlético-GO, os resultados de Fortaleza e Criciúma terão peso importante. Os dois começaram a rodada com 53 pontos, exatamente a pontuação máxima que o Sport pode alcançar até o fim da 33ª rodada.

Se pontuarem nesta rodada, chegarão a pelo menos 54 pontos e não poderão mais ser alcançados pelo Leão no próximo fim de semana. Caso percam, permanecem com 53 e continuam como possíveis alvos do Sport.

Por isso, derrotas do Fortaleza para o América-MG e do Criciúma para o Ceará aumentariam consideravelmente os caminhos para o Sport chegar ao G-6.

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo domingo (11), às 16h10, contra o Atlético-GO, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.

O confronto direto será fundamental para as pretensões rubro-negras. Além de precisar dos três pontos para chegar aos 53, o Leão terá a oportunidade de impedir um concorrente direto de pontuar e, dependendo da combinação dos demais resultados, entrar no G-6 da Série B já na próxima rodada.

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