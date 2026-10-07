Mariano Soso valoriza atuação do Sport e exalta grupo após vitória sobre o São Bernardo
Treinador destacou força do São Bernardo, elogiou comportamento defensivo e afirmou que elenco precisa manter coragem na reta final
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O técnico Mariano Soso valorizou o desempenho do Sport após a vitória por 2 a 1 sobre o São Bernardo, nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador destacou o esforço dos jogadores diante de um adversário que, segundo ele, apresentou grande nível de competitividade.
Com o resultado, o Sport chegou aos 50 pontos e subiu provisoriamente para a sétima colocação da Série B. Neto Pessoa abriu o placar, Pedrinho empatou no início do segundo tempo e Patrick de Paula marcou o gol da vitória aos 40 minutos.
Soso destaca força do São Bernardo
Mariano Soso começou a análise da partida ressaltando a dificuldade encontrada pelo Sport.
O treinador destacou especialmente o desempenho do São Bernardo fora de casa e afirmou que os jogadores rubro-negros precisaram fazer um grande esforço para conquistar os três pontos.
“Os jogadores fizeram um grande esforço contra um time competitivo, em um confronto direto. Eles são o melhor time como visitante no campeonato”, afirmou Soso.
O treinador também avaliou que o Sport conseguiu melhorar seu comportamento defensivo e fazer ajustes durante a partida, especialmente na pressão sobre o adversário.
“Acho que fizeram uma defesa muito boa. Fizemos ajustes principalmente na pressão. No primeiro tempo, eles tiveram posse de bola, fizeram um bom trabalho defensivo, também geramos um segundo tempo com situações para ganhar”, explicou.
“O time vai jogar com coragem”, diz Soso
Para Soso, a vitória também serviu como demonstração do comportamento que ele espera do Sport na reta final da Série B. O técnico destacou a disposição dos jogadores e afirmou que a equipe precisa preservar a identidade do clube.
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“Nosso time fez uma demonstração de que vai jogar com coragem e muita dedicação, e principalmente com o faro de proteger o espírito do Sport”, disse.
O treinador também elogiou a competitividade do elenco e destacou que o grupo mantém um ambiente positivo independentemente dos jogadores escolhidos para começar as partidas.
“É um grupo muito competitivo e muito saudável, independentemente de quem joga”, afirmou.
Soso explica mudanças no time
Questionado sobre as alterações feitas na equipe, Soso explicou que as mudanças estão relacionadas principalmente ao rendimento dos jogadores.
O técnico ressaltou, porém, que considera fundamental manter determinados comportamentos coletivos independentemente das peças utilizadas.
“Um time tem que priorizar comportamentos que acho que estão certos e que fazem parte do processo, mas as mudanças têm relação ao rendimento. Reforço, independentemente de quem joga, é muito bom que o time sustente comportamentos”, explicou.
“Não podemos ficar no lugar comum”, diz Soso
Com o Sport cada vez mais próximo da disputa pelas primeiras posições da Série B, Soso evitou projetar os próximos passos além da partida seguinte. O treinador defendeu uma abordagem gradual para a reta final da competição.
“Não podemos ficar no lugar comum, temos que ir passo a passo e jogo a jogo. A estratégia de jogo dar certo, melhorar produção individual de duelos, interação de jogo”, afirmou.
O Sport chegou aos 50 pontos após a vitória e assumiu provisoriamente a sétima colocação, ficando próximo do G-6.
Soso reforça confiança nos jogadores
O treinador também comentou sobre a montagem do elenco e deixou claro que, apesar de não ter participado da formação do grupo, confia nos jogadores que tem à disposição.
“Eu não tive participação na montagem do plantel, mas eu avalio os jogadores e acredito neles. Eles acreditam neles mesmos, isso é muito importante”, declarou.
Soso ainda ressaltou a importância do apoio dos torcedores durante a partida na Ilha do Retiro. O confronto contra o São Bernardo contou com 18.258 pessoas no estádio.
“É muito importante para eles o apoio da nossa torcida. Hoje tivemos um confronto de alta competitividade”, afirmou.
“Temos que movimentar com o coração e com a alma”
Ao falar novamente sobre a dificuldade do confronto, Soso reforçou os méritos do São Bernardo e afirmou que o Sport precisou demonstrar força mental para buscar a vitória.
“O São Bernardo é um time muito forte, temos que valorizar isso. Quando as pernas não tiverem força para movimentar, tem que movimentar com o coração e com a alma”, concluiu o treinador.
O Sport volta a campo no próximo domingo (11), contra o Atlético-GO. A partida será disputada às 16h10, no Castelo do Dragão, em Goiânia.