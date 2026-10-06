Transmissão Sport x São Bernardo ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série B

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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Escrete de Ouro acompanha o duelo do Sport pela Série B diretamente da Ilha do Retiro; confira a transmissão ao vivo da Rádio Jornal

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O Sport enfrenta o São Bernardo nesta terça-feira (6), às 19h30, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Leão pode acompanhar a partida ao vivo com a cobertura do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.

A transmissão acompanha o duelo diretamente da Ilha do Retiro, no Recife, e traz todos os detalhes da partida para o torcedor rubro-negro.

Sport x São Bernardo ao vivo na Rádio Jornal

O Escrete de Ouro faz a cobertura de Sport x São Bernardo com a equipe da Rádio Jornal. A narração é de Aroldo Costa, o Maior Gol do Mundo, com comentários de Ednaldo Santos.

A reportagem fica por conta de Walleys Santos e Raldney Alves, trazendo as principais informações direto da Ilha do Retiro.

O Sport chega para o confronto após vencer o Athletic por 2x1 fora de casa. Com o resultado, o Leão soma 47 pontos e ocupa a nona colocação da Série B, cinco pontos atrás do G-6.

O duelo contra o São Bernardo é importante para o time pernambucano na tentativa de se aproximar da zona de classificação para a Série A. A equipe paulista tem 45 pontos e ocupa a 11ª posição.

Como acompanhar Sport x São Bernardo

O torcedor pode acompanhar Sport x São Bernardo ao vivo pela Rádio Jornal, com a transmissão do Escrete de Ouro no YouTube.

A partida também terá transmissão da ESPN e do Disney+, mas a Rádio Jornal acompanha o confronto com sua equipe esportiva diretamente da Ilha do Retiro.

Sport x São Bernardo: ficha técnica