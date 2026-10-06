Transmissão Sport x São Bernardo ao vivo na Rádio Jornal: acompanhe o jogo pela Série B
Escrete de Ouro acompanha o duelo do Sport pela Série B diretamente da Ilha do Retiro; confira a transmissão ao vivo da Rádio Jornal
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O Sport enfrenta o São Bernardo nesta terça-feira (6), às 19h30, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O torcedor do Leão pode acompanhar a partida ao vivo com a cobertura do Escrete de Ouro da Rádio Jornal.
A transmissão acompanha o duelo diretamente da Ilha do Retiro, no Recife, e traz todos os detalhes da partida para o torcedor rubro-negro.
Sport x São Bernardo ao vivo na Rádio Jornal
O Escrete de Ouro faz a cobertura de Sport x São Bernardo com a equipe da Rádio Jornal. A narração é de Aroldo Costa, o Maior Gol do Mundo, com comentários de Ednaldo Santos.
A reportagem fica por conta de Walleys Santos e Raldney Alves, trazendo as principais informações direto da Ilha do Retiro.
O Sport chega para o confronto após vencer o Athletic por 2x1 fora de casa. Com o resultado, o Leão soma 47 pontos e ocupa a nona colocação da Série B, cinco pontos atrás do G-6.
O duelo contra o São Bernardo é importante para o time pernambucano na tentativa de se aproximar da zona de classificação para a Série A. A equipe paulista tem 45 pontos e ocupa a 11ª posição.
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Como acompanhar Sport x São Bernardo
O torcedor pode acompanhar Sport x São Bernardo ao vivo pela Rádio Jornal, com a transmissão do Escrete de Ouro no YouTube.
A partida também terá transmissão da ESPN e do Disney+, mas a Rádio Jornal acompanha o confronto com sua equipe esportiva diretamente da Ilha do Retiro.
Sport x São Bernardo: ficha técnica
- Jogo: Sport x São Bernardo
- Data: terça-feira (6)
- Horário: 19h30
- Local: Ilha do Retiro, Recife
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B