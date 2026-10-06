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Sport vence o São Bernardo na Ilha do Retiro e encosta no G-6 da Série B

Leão chegou aos 50 pontos após vitória na Ilha do Retiro e ultrapassou CRB e Operário-PR, que ainda jogam pela rodada; confira o resumo

Por Thiago Seabra Publicado em 06/10/2026 às 19:29 | Atualizado em 06/10/2026 às 22:36
Imagem do jogo entre Sport e São Bernardo, na Ilha do Retiro, pela Série B 2026
Imagem do jogo entre Sport e São Bernardo, na Ilha do Retiro, pela Série B 2026 - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Sport venceu o São Bernardo por 2 a 1 nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neto Pessoa abriu o placar para o Leão, Pedrinho empatou no início da etapa final, mas Patrick de Paula marcou um golaço aos 40 minutos e garantiu a vitória rubro-negra.

Com o resultado, o Sport chegou aos 50 pontos e subiu duas posições na tabela, passando provisoriamente para a 7ª colocação. O Leão ultrapassou CRB e Operário-PR, que ainda entram em campo nesta rodada. O São Bernardo, por sua vez, permanece com 45 pontos, na 11ª posição. A partida contou com 18.258 torcedores na Ilha do Retiro.

O Sport volta a campo no próximo domingo (11), quando enfrenta o Atlético-GO, às 16h10. A partida será disputada no Castelo do Dragão, em Goiânia. O São Bernardo também joga no domingo. A equipe paulista visita o Juventude, às 16h.

Resumo do 1º tempo

O primeiro tempo foi movimentado, com o São Bernardo começando melhor e pressionando a saída de bola do Sport. A equipe paulista criou boas oportunidades, acertou a trave e obrigou Thiago Couto a fazer defesas importantes.

O Leão, porém, foi eficiente e abriu o placar aos 16 minutos. Barletta fez boa jogada pela direita e cruzou para Neto Pessoa, que marcou e colocou o Sport em vantagem.

Após o gol, o São Bernardo voltou a pressionar e teve outras chances para empatar, enquanto o Sport tentou explorar os contra-ataques. Na reta final, os visitantes seguiram com mais volume, mas não conseguiram superar novamente a defesa rubro-negra.

Resumo do 2º tempo

O Sport voltou para o segundo tempo e sofreu o empate logo aos 46 segundos. Após erro na saída de bola rubro-negra, Lucas Lima encontrou Pedrinho na área, que bateu no canto e deixou tudo igual na Ilha do Retiro.

Depois do gol, o Leão reagiu e passou a pressionar em busca da vitória. Barletta acertou o travessão e, no rebote, Carlos De Pena obrigou Alex Alves a fazer uma grande defesa. Patrick de Paula também levou perigo em finalização de longe.

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A pressão rubro-negra deu resultado aos 40 minutos. Após cruzamento de Pucci e corte da defesa, Patrick de Paula pegou a sobra e, na segunda tentativa de fora da área, acertou o canto para marcar um golaço e recolocar o Sport na frente.

Nos minutos finais, o São Bernardo não conseguiu buscar o empate, e o Sport confirmou a vitória por 2 a 1, para festa dos 18.258 torcedores presentes na Ilha do Retiro.

Notas do Escrete de Ouro

O comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro, da Rádio Jornal, avaliou os jogadores do Sport após a vitória contra o São Bernardo. Confira as avaliações individuais abaixo.

  • Thiago Couto — 8
  • Augusto Pucci — 5
  • Benevenuto — 7
  • Marcelo Ajul — 7
  • Edson Lucas — 3,5
  • Willian Oliveira — 5
  • Patrick de Paula — 8
  • Juan Alano — 6,5
  • Kervin Andrade — 7
  • Barletta — 7
  • Perotti — 7,6

Ficha da partida: Sport x São Bernardo

Sport: Thiago Couto; Claudinho (Augusto Pucci), Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí Lopes (Edson Lucas); William Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano (Kervin Andrade); Carlos De Pena (Arthur Maron), Barletta e Neto Pessoa (Perotti). Técnico: Mariano Soso.

São Bernardo: Alex Alves; Hugo Sanches, Augusto, Jemerson e Luizão; Anderson Pará, Lucas Lima (Foguinho), Dudu Miraíma (Romisson); Fabrício Daniel (Lucas Fernandes), Felipe Garcia (Pedro Vitor) e Pedrinho (Lucas Rian). Técnico: Vinícius Bergantin.

Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 32ª rodada. Data: 06/10/2026 (terça-feira). Horário: 19h30. Local: Ilha do Retiro, Recife (PE). Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE). Auxiliares: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araújo da Silva (MA). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO). Onde assistir ao vivo: Disney+. Gol(s): Neto Pessoa e Patrick de Paula (Sport); Pedrinho (São Bernardo). Cartões amarelos: Mariano Soso, Barletta, Raí, Patrick de Paula, Habraão (Sport); Fabrício Daniel, Hugo Sanches, Jemerson, Luizão (São Bernardo). Público total: 18.258 pessoas. Renda: R$ 426.702,00.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.