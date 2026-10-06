Notas do Sport: veja as avaliações do Escrete de Ouro após vitória sobre o São Bernardo
Comentarista Ednaldo Santos, da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores rubro-negros após o triunfo na Ilha do Retiro; confira
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O Sport venceu o São Bernardo por 2 a 1 nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neto Pessoa abriu o placar para o Leão, Pedrinho empatou no início do segundo tempo e Patrick de Paula marcou o gol da vitória aos 40 minutos.
O resultado levou o Sport aos 50 pontos e fez o time subir duas posições na tabela, passando provisoriamente para a sétima colocação. O São Bernardo permanece com 45 pontos, na 11ª posição.
Após a partida, o comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores do Sport. O goleiro Thiago Couto e o meio-campista Patrick de Paula receberam as maiores notas entre os atletas analisados.
Patrick de Paula e Thiago Couto recebem as maiores notas
Autor do golaço que garantiu a vitória do Sport, Patrick de Paula recebeu nota 8 na avaliação de Ednaldo Santos. O meio-campista foi decisivo na reta final da partida ao aproveitar a sobra após cruzamento de Pucci e acertar o canto em uma finalização de fora da área.
O goleiro Thiago Couto também recebeu nota 8. Durante o primeiro tempo, o arqueiro foi importante para impedir que o São Bernardo aproveitasse as oportunidades criadas pela equipe paulista.
Na defesa, Benevenuto e Marcelo Ajul receberam nota 7. Entre os demais jogadores avaliados, Kervin Andrade, Barletta e Perotti também tiveram avaliações positivas, com notas 7, 7 e 7,6, respectivamente.
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Edson Lucas recebe menor nota entre os avaliados
A menor avaliação ficou com Edson Lucas, que recebeu nota 3,5. O lateral entrou durante a partida e teve a atuação considerada abaixo dos demais jogadores pelo comentarista do Escrete de Ouro.
Augusto Pucci e Willian Oliveira receberam nota 5. Juan Alano foi avaliado com 6,5, enquanto Kervin Andrade recebeu 7.
Confira todas as notas atribuídas por Ednaldo Santos aos jogadores do Sport:
- Thiago Couto: 8
- Augusto Pucci: 5
- Benevenuto: 7
- Marcelo Ajul: 7
- Edson Lucas: 3,5
- Willian Oliveira: 5
- Patrick de Paula: 8
- Juan Alano: 6,5
- Kervin Andrade: 7
- Barletta: 7
- Perotti: 7,6
Próximo jogo do Sport
O Sport volta a campo no próximo domingo (11), contra o Atlético-GO. A partida será disputada às 16h10, no Castelo do Dragão, em Goiânia.
Com 50 pontos, o Leão ocupa atualmente a sétima colocação da Série B, mas ainda pode ser ultrapassado ou ter sua posição alterada após os demais jogos da rodada.