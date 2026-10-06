Notas do Sport: veja as avaliações do Escrete de Ouro após vitória sobre o São Bernardo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Comentarista Ednaldo Santos, da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores rubro-negros após o triunfo na Ilha do Retiro; confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport venceu o São Bernardo por 2 a 1 nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Neto Pessoa abriu o placar para o Leão, Pedrinho empatou no início do segundo tempo e Patrick de Paula marcou o gol da vitória aos 40 minutos.

O resultado levou o Sport aos 50 pontos e fez o time subir duas posições na tabela, passando provisoriamente para a sétima colocação. O São Bernardo permanece com 45 pontos, na 11ª posição.

Após a partida, o comentarista Ednaldo Santos, do Escrete de Ouro da Rádio Jornal, avaliou individualmente os jogadores do Sport. O goleiro Thiago Couto e o meio-campista Patrick de Paula receberam as maiores notas entre os atletas analisados.

Patrick de Paula e Thiago Couto recebem as maiores notas

Autor do golaço que garantiu a vitória do Sport, Patrick de Paula recebeu nota 8 na avaliação de Ednaldo Santos. O meio-campista foi decisivo na reta final da partida ao aproveitar a sobra após cruzamento de Pucci e acertar o canto em uma finalização de fora da área.

O goleiro Thiago Couto também recebeu nota 8. Durante o primeiro tempo, o arqueiro foi importante para impedir que o São Bernardo aproveitasse as oportunidades criadas pela equipe paulista.

Na defesa, Benevenuto e Marcelo Ajul receberam nota 7. Entre os demais jogadores avaliados, Kervin Andrade, Barletta e Perotti também tiveram avaliações positivas, com notas 7, 7 e 7,6, respectivamente.

Edson Lucas recebe menor nota entre os avaliados

A menor avaliação ficou com Edson Lucas, que recebeu nota 3,5. O lateral entrou durante a partida e teve a atuação considerada abaixo dos demais jogadores pelo comentarista do Escrete de Ouro.

Augusto Pucci e Willian Oliveira receberam nota 5. Juan Alano foi avaliado com 6,5, enquanto Kervin Andrade recebeu 7.

Confira todas as notas atribuídas por Ednaldo Santos aos jogadores do Sport:

Thiago Couto: 8

8 Augusto Pucci: 5

5 Benevenuto: 7

7 Marcelo Ajul: 7

7 Edson Lucas: 3,5

3,5 Willian Oliveira: 5

5 Patrick de Paula: 8

8 Juan Alano: 6,5

6,5 Kervin Andrade: 7

7 Barletta: 7

7 Perotti: 7,6

Próximo jogo do Sport

O Sport volta a campo no próximo domingo (11), contra o Atlético-GO. A partida será disputada às 16h10, no Castelo do Dragão, em Goiânia.

Com 50 pontos, o Leão ocupa atualmente a sétima colocação da Série B, mas ainda pode ser ultrapassado ou ter sua posição alterada após os demais jogos da rodada.