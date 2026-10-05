Sport x São Bernardo ao vivo: onde assistir e horário da partida da 32ª rodada da Série B
Leão recebe adversário direto nesta terça-feira (6), na Ilha do Retiro, e tenta finalmente embalar na reta final da competição nacional
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Sport e São Bernardo se enfrentam nesta terça-feira (6), às 19h30, na Ilha do Retiro, no Recife (PE), pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida tem peso importante para os dois lados. O Sport ocupa a nona colocação, com 47 pontos em 31 jogos, e está cinco pontos atrás do Atlético-GO, sexto colocado e último integrante do G-6. O São Bernardo aparece em 11º, com 45 pontos, dois a menos que o Leão.
A sete rodadas do fim, o time pernambucano entra em campo pressionado pela necessidade de transformar a vitória por 2x1 sobre o Athletic, fora de casa, em uma sequência positiva.
Isso porque, apesar do triunfo na rodada passada, a distância para o G-6 permaneceu em cinco pontos, já que quase todos os concorrentes diretos também venceram.
A vitória sobre o Athletic também encerrou uma sequência de cinco derrotas consecutivas do Sport como visitante, mas o principal desafio agora é manter regularidade.
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Nas últimas seis rodadas, o Leão alternou derrotas e vitórias, sem conseguir emendar dois resultados positivos. A equipe também permanece na nona colocação desde a 26ª rodada.
O zagueiro Marcelo Ajul destacou justamente a necessidade de aproveitar o mando de campo para iniciar uma sequência.
“Fizemos uma excelente preparação para a partida. A gente vem de uma vitória, então temos a oportunidade de fazer valer o mando de campo para chegar junto do G-6. Será o momento para engatarmos uma sequência de vitórias”, afirmou.
Para esse jogo, o Sport terá mudanças importantes na escalação. Biel cumpre suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos e deve abrir espaço para Patrick de Paula, que ganhou moral internamente e pode aparecer entre os titulares.
Fernando Sobral ainda se recupera de um desconforto lombar e não deve ser relacionado, enquanto Diego Hernández voltou a treinar com bola, mas ainda é dúvida.
Confrontos diretos pela frente
O duelo com o São Bernardo abre um trecho decisivo para o Sport na Série B. Depois da partida desta terça-feira, o Leão terá três confrontos seguidos contra equipes que atualmente estão no G-6: Atlético-GO, Fortaleza e Criciúma.
Por isso, vencer o São Bernardo pode ser fundamental para diminuir a distância antes dessa sequência. No primeiro turno, as equipes empataram por 0x0.
Onde assistir ao vivo
Sport x São Bernardo terá transmissão da ESPN e do Disney+. o torcedor também poderá acompanhar ao vivo com o Escrete de Ouro da Rádio Jornal. A narração é de Aroldo Costa, o maior gol do mundo, com comentário de Ednaldo Santos. Walleys Santos e Raldney Alves fazem a reportagem.
Ficha da partida: Sport x São Bernardo
Sport: Thiago Couto; Claudinho, Marcelo Benevenuto, Marcelo Ajul e Raí Lopes; Willian Oliveira, Patrick de Paula e Juan Alano; Marlon Douglas (Kervin Andrade), Neto Pessoa e Chrystian Barletta. Técnico: Mariano Soso.
São Bernardo: Alex Alves; Augusto, Jemerson e Luizão; Rodrigo Ferreira, Foguinho, Dudu Miraíma e Mário Sérgio; Fabrício Daniel, Felipe Garcia e Pedrinho. Técnico: Vinícius Bergantin.
Competição: Campeonato Brasileiro — Série B, 32ª rodada. Data: 06/10/2026 (terça-feira). Horário: 19h30. Local: Ilha do Retiro, Recife (PE). Árbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior (CE). Auxiliares: Schumacher Marques Gomes (PB) e Elson Araújo da Silva (MA). VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO). Onde assistir ao vivo: Disney+