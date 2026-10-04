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Sport | Notícia

Sport perde dois meias para confronto direto contra o São Bernardo pela Série B

Biel e Carlos de Pena receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada e irão cumprir as respectivas suspensões no próximo jogo

Por Davi Saboya Publicado em 04/10/2026 às 6:11
Mariano Soso, técnico do Sport
Mariano Soso, técnico do Sport - Paulo Paiva/SCR

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O Sport terá que lidar com desfalques importantes em seu meio-campo para o próximo compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. Para o duelo direto contra o São Bernardo, marcado para esta terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da competição, a comissão técnica rubro-negra não poderá contar com os meias Biel e Carlos de Pena.

Ambos os jogadores receberam o terceiro cartão amarelo na rodada passada, durante a importante vitória por 2 a 1 sobre o Athletic Club, conquistada fora de casa. As ausências obrigam o Leão a mexer na engrenagem da equipe justamente em um dos momentos mais críticos e decisivos da Segundona.

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A partida na Ilha do Retiro ganha ares de confronto de seis pontos na tabela de classificação. Atualmente, o Sport ocupa a 9ª colocação com 47 pontos, buscando embalar uma sequência positiva para alcançar o G-6. O bloco de acesso é aberto pelo Atlético-GO, 6º colocado, que está cinco pontos acima dos pernambucanos.

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Do outro lado, o adversário deste meio de semana vem mordendo os calcanhares do Rubro-Negro: o São Bernardo aparece logo na 10ª posição, somando 45 pontos — apenas dois a menos que o Leão.

Com a necessidade imperativa de fazer valer o fator casa para se aproximar do grupo de elite e afastar um concorrente direto na tabela, o Sport intensifica os ajustes finais para superar as baixas de Biel e Carlos de Pena e manter firme a caminhada rumo ao G-6.

Outro desfalque no Sport

Vale lembrar que o meia Diego Hernández não participou do último jogo por causa de uma lombalgia. Assim, ele é dúvida no meio-campo e também pode ser mais um desfalque na equipe do técnico Mariano Soso. O quarteto ofensivo do Leão deve ser formado por Juan Alano, Barletta, Marlon e Neto Pessoa, que ganhou a vaga de Perotti e marcou um dos gols em cima do Athletic.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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