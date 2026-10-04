Reta final da Série B: Sport e Náutico intensificam arrancada e mantêm vivo o sonho do G-6
Com 21 pontos em disputa na Segundona, o Leão e o Timbu ainda almejam uma vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada
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A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro entrou em seu terço mais decisivo. Faltando apenas sete rodadas, ou 21 pontos em disputa, os clubes pernambucanos vivem momentos de alta expectativa na tabela, mirando consolidar seus objetivos na competição. Enquanto o Sport busca embalar de vez para colar no bloco de cima, o Náutico transforma a solidez recente em combustível para sonhar voos mais altos após sacramentar a permanência.
Com a fórmula de disputa afunilando, onde os dois primeiros colocados garantem o acesso direto, enquanto o terceiro pega o sexto e o quarto enfrenta o quinto em mata-matas de ida e volta pelas demais vagas, cada ponto vale ouro na corrida pelo G-6.
Foco total no Sport
Com cinco pontos de diferença para o G-6, o Sport ocupa atualmente a 9ª colocação, somando 47 pontos, e respira otimismo na tabela após dar uma resposta imediata na competição. Na última rodada, o Leão soube sacudir a poeira da derrota no clássico ao superar o Athletic Club por 2 a 1, jogando fora de casa.
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O próximo compromisso rubro-negro será nesta terça-feira (6), às 19h30, diante do São Bernardo, na Ilha do Retiro. Contar com o apoio da torcida em casa é a grande aposta do time para iniciar uma sequência positiva e encostar definitivamente nos líderes. Na sequência da tabela, o Rubro-Negro terá pela frente:
- Atlético-GO (Fora)
- Fortaleza (Casa)
- Criciúma (Casa)
- Botafogo-SP (Fora)
- Operário-PR (Fora)
- Goiás (Casa)
Náutico foca nos 45
Do outro lado, o Náutico vive um momento de afirmação sob o comando do técnico Bruno Pivetti. Na 13ª posição com 42 pontos, 10 de diferença para o G-6, o Timbu está a um passo de alcançar a "pontuação mágica" de 45 pontos, meta primária para afastar qualquer risco de rebaixamento e garantir a permanência na Série B.
No entanto, as atuações recentes, como a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Sport e o empate heroico por 1 a 1 fora de casa contra o Fortaleza, atual 5º colocado e direto na briga pelo G-6, alimentaram o otimismo alvirrubro. Com 21 pontos ainda em jogo, o sonho da parte de cima da tabela é real.
O próximo desafio alvirrubro será nesta terça-feira (6), às 19h30, no Estádio dos Aflitos, contra o Novorizontino, atual 3º colocado e forte concorrente ao acesso. O calendário final do Timbu reserva ainda os seguintes confrontos:
- Vila Nova (Casa)
- Goiás (Fora)
- Juventude (Fora)
- Avaí (Casa)
- CRB (Casa)
- Londrina (Fora)
Com margem de erro cada vez menor, Sport e Náutico entram em campo nas próximas semanas com a faca nos dentes, cientes de que uma boa sequência na reta derradeira da Segundona pode mudar completamente o rumo de suas temporadas.