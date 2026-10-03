Sport e UniCesumar ampliam parceria e lançam campanha com R$ 2 milhões em bolsas de estudo para sócios
Com a campanha "Meu Futuro é com o Sport", clube e instituição unem paixão pelo futebol e educação para transformar a vida de centenas de torcedores
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O Sport deu um passo importante para estreitar ainda mais a relação com a sua torcida. O clube anunciou a expansão do patrocínio com a UniCesumar, marcada pelo lançamento da campanha “Meu Futuro é com o Sport”. A iniciativa inovadora une a paixão pelo Leão à educação, destinando R$ 2 milhões em crédito estudantil que serão convertidos em bolsas de estudo 100% gratuitas para os sócios rubro-negros.
Com potencial para beneficiar cerca de 600 sócios-torcedores, o projeto busca ir muito além da tradicional exposição de marca, gerando impacto social direto e oportunidades reais de qualificação profissional para quem faz o cotidiano do clube pulsar.
A distribuição das vagas foi planejada para atender a diferentes perfis e necessidades de formação no mercado de trabalho. A previsão do projeto contempla:
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 50 vagas para cursos de graduação
- 374 vagas para cursos profissionalizantes
- 124 vagas para cursos técnicos
Ao todo, a iniciativa soma quase 600 oportunidades de formação integralmente gratuitas para os contemplados, consolidando a educação como um dos principais ativos da parceria entre o clube e a instituição de ensino.
Para a diretoria rubro-negra, o projeto representa um modelo ideal de parceria corporativa, focada em entregar valor real para a comunidade e para a base de associados.
“Essa campanha materializa aquilo que buscamos nas nossas parcerias: construir projetos que façam sentido para o torcedor e entreguem valor além da exposição de marca. Com o ‘Meu Futuro é com o Sport’, conseguimos unir dois ativos muito fortes, a educação e a relação do Clube com seus sócios", destaca Victor Fernandes, gerente de Marketing do Sport Club do Recife.