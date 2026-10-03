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Sport | Notícia

Sport e UniCesumar ampliam parceria e lançam campanha com R$ 2 milhões em bolsas de estudo para sócios

Com a campanha "Meu Futuro é com o Sport", clube e instituição unem paixão pelo futebol e educação para transformar a vida de centenas de torcedores

Por Davi Saboya Publicado em 03/10/2026 às 16:47
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro
Imagem da torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR/JC IMAGEM

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O Sport deu um passo importante para estreitar ainda mais a relação com a sua torcida. O clube anunciou a expansão do patrocínio com a UniCesumar, marcada pelo lançamento da campanha “Meu Futuro é com o Sport”. A iniciativa inovadora une a paixão pelo Leão à educação, destinando R$ 2 milhões em crédito estudantil que serão convertidos em bolsas de estudo 100% gratuitas para os sócios rubro-negros.

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Com potencial para beneficiar cerca de 600 sócios-torcedores, o projeto busca ir muito além da tradicional exposição de marca, gerando impacto social direto e oportunidades reais de qualificação profissional para quem faz o cotidiano do clube pulsar.

A distribuição das vagas foi planejada para atender a diferentes perfis e necessidades de formação no mercado de trabalho. A previsão do projeto contempla:

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  • 50 vagas para cursos de graduação
  • 374 vagas para cursos profissionalizantes
  • 124 vagas para cursos técnicos

Ao todo, a iniciativa soma quase 600 oportunidades de formação integralmente gratuitas para os contemplados, consolidando a educação como um dos principais ativos da parceria entre o clube e a instituição de ensino.

Para a diretoria rubro-negra, o projeto representa um modelo ideal de parceria corporativa, focada em entregar valor real para a comunidade e para a base de associados.

“Essa campanha materializa aquilo que buscamos nas nossas parcerias: construir projetos que façam sentido para o torcedor e entreguem valor além da exposição de marca. Com o ‘Meu Futuro é com o Sport’, conseguimos unir dois ativos muito fortes, a educação e a relação do Clube com seus sócios", destaca Victor Fernandes, gerente de Marketing do Sport Club do Recife.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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