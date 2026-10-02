Mariano Soso destaca organização defensiva do Sport após vitória sobre o Athletic

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Treinador valorizou a organização defensiva do Leão no triunfo por 2 a 1 e projetou o reencontro com a torcida na próxima rodada; veja mais

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Sport venceu o Athletic por 2 a 1 nesta quinta-feira (1º), na Arena Sicredi, em São João del Rei, pela abertura da 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após o resultado, o técnico Mariano Soso destacou a organização defensiva apresentada pela equipe e reconheceu pontos que ainda precisam ser ajustados.

Os gols do Sport foram marcados por Neto Pessoa e Carlos de Pena, enquanto Kauan Rodrigues descontou para o Athletic. Com o triunfo, o Leão chegou aos 47 pontos e ocupa a 9ª colocação, ficando novamente próximo do G-6 da competição.

Mariano Soso destaca organização defensiva do Sport

Na avaliação do treinador, o confronto apresentou dificuldades especialmente pela característica do adversário, que buscou disputar o controle da posse de bola. Soso considerou que o Sport teve bons comportamentos defensivos ao longo da partida.

O técnico também apontou que a equipe poderia ter administrado melhor a posse de bola na segunda etapa, mas ressaltou o compromisso apresentado pelos jogadores para buscar o resultado fora de casa.

“Bom, principalmente, parabenizar o time. É um jogo muito importante para nós e a volta à vitória. Tivemos um primeiro tempo com um confronto complexo, principalmente porque é um time que tem disputa pela posse de bola”, afirmou Soso.

Na sequência, o treinador destacou a atuação defensiva e fez uma avaliação crítica sobre o desempenho da equipe com a bola.

“Acho que tivemos muitos bons comportamentos defensivos, principalmente, e acho que tivemos que gerenciar melhor a posse de bola, principalmente na segunda metade. Mas acredito que foi uma vitória com uma boa organização defensiva e que a gente merecia, principalmente, pelo compromisso que eles têm em continuar com um propósito de sonhar acordado”, disse.

Soso também afirmou que o principal objetivo traçado para a partida foi alcançado, embora tenha reconhecido que o time não conseguiu desenvolver completamente tudo o que estava planejado.

“Meu propósito hoje era ganhar o jogo. Tivemos um plano de jogo e fizemos parte disso, mas também uma olhada crítica para o que o time não alcançou no desenvolvimento. O mais destacado é o triunfo e voltar para Recife, focando no jogo que temos pela frente”, declarou.

Sport volta à Ilha do Retiro na próxima rodada

Depois da vitória em São João del Rei, o Sport terá pela frente o São Bernardo. A partida está marcada para a próxima terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 32ª rodada da Série B.

O retorno para casa também foi destacado por Mariano Soso, que ressaltou a importância de dividir o resultado conquistado fora de casa com a torcida rubro-negra.

“A expectativa é de sempre: Hoje, o time jogou com muito coração. Falo objetivamente de uma boa organização, mas acho que eles também hoje representaram não tanto no jogo de ataque, mas em compromisso. Temos um jogo também para dividir com nossa torcida, e esse triunfo, sinceramente, é para eles”, afirmou.

O treinador projetou ainda a preparação para o próximo compromisso e reforçou a importância da presença dos torcedores na Ilha do Retiro.

“Agora é o jogo que temos pela frente: voltar a jogar na Ilha com nossa gente, com nossa torcida, e continuar juntos por um propósito que temos todos”, completou Mariano Soso.